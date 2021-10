Per scoprire quali documentari hanno più chance di conquistare una candidatura ai prossimi Oscar in teoria dobbiamo aspettare l’annuncio dei 15 semifinalisti che compongono la short-list selezionata dall’Academy.

Fino a quel momento possiamo tenere d'occhio i verdetti di alcuni premi chiave come gli International Documentary Assocation Awards, i Cinema Eye Honors e i Critics Choice Documentary Awards, senza dimenticare i prestigiosi Producers Guild of America Awards che hanno un'apposita categoria per le migliori produzioni di documentari.