È di Max Verstappen (Red Bull) la pole del GP di Città del Messico conquistata con il tempo di 1:17.775 davanti ai due piloti Mercedes, Russell ed Hamilton che hanno fatto registrare quasi lo stesso tempo, entrambi appena sotto l'1:18.1.

Quarto tempo per l'altra Red Bull di Perez, mentre solo quinta la prima delle due Ferrari, con Sainz in ritardo di circa 6 decimi dal miglior tempo. Peggio di lui ha fatto Leclerc, settimo dietro all'Alfa Romeo di Bottas, con il tempo di 1:18.555.

Ottavo posto per Lando Norris (McLaren), davanti alle due Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon.



Entusiasti i commenti dei due piloti Mercedes sulle condizioni della loro vettura che, come ha ricordato Hamilton, ha prodotto la miglior qualifica della stagione.

Le Ferrari hanno fallito per la prima volta l'appuntamento delle qualifiche, senza neppure riuscire a sfiorare il podio. Il motivo? Per Sainz un problema di assetto, anche se indecifrabile al momento. Per Leclerc, invece, un problema al motore che non rispondeva prontamente ai suoi input di accelerazione. "Se riusciamo a risolverlo", ha detto, "sono sicuro che possiamo ottenere un buon risultato".

L'inizio della gara è previsto alle ore 21.





