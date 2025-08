Lando Norris conquista il Gran Premio d'Ungheria dopo una gara giocata tutta sulla strategia e conclusa con un finale ad alta tensione. Il britannico della McLaren ha avuto la meglio sul compagno di squadra Oscar Piastri, respingendo i suoi assalti negli ultimi giri e portando a casa la quinta vittoria stagionale.

Il poleman Charles Leclerc (Ferrari) era partito bene, mantenendo la testa della corsa e gestendo il vantaggio su Piastri nelle prime fasi. Nonostante un tentativo di undercut da parte dell'australiano al primo pit stop, il monegasco aveva tenuto la posizione.

Tuttavia, la situazione è cambiata con l'evolversi delle strategie: mentre Leclerc e Piastri hanno optato per due soste, Norris ha scelto una sola fermata, risultata vincente nella fase finale.

Negli ultimi giri, Piastri – più veloce e con gomme fresche – ha ridotto rapidamente il distacco su Norris, arrivando a minacciare seriamente la leadership del compagno. Ma nonostante un paio di tentativi di sorpasso, l'australiano non è riuscito a completare la manovra. Norris ha tagliato il traguardo con appena 0,698 secondi di vantaggio, accorciando il distacco da Piastri nella classifica piloti a soli nove punti prima della pausa estiva.

George Russell ha conquistato il terzo posto per la Mercedes, approfittando del calo di rendimento di Leclerc, che ha chiuso quarto. Il ferrarista ha vissuto un finale difficile, aggravato da una penalità di cinque secondi per guida irregolare durante il duello con Russell.

Fernando Alonso ha chiuso quinto con una prestazione solida per l'Aston Martin, seguito dal rookie Gabriel Bortoleto su Kick Sauber, autore di un'altra gara brillante. Lance Stroll ha portato altri punti al team canadese con un settimo posto.

Liam Lawson (Racing Bulls) ha terminato ottavo, davanti a un Max Verstappen opaco che ha chiuso nono dopo una gara complicata. L'olandese dovrà anche affrontare un'investigazione post-gara per un contatto con Lewis Hamilton.

Il giovane Kimi Antonelli (Mercedes) ha conquistato l'ultimo punto disponibile con il decimo posto, mentre Isack Hadjar (Racing Bulls) ha sfiorato la zona punti in undicesima posizione. Lewis Hamilton (Ferrari), invece, ha concluso dodicesimo in un fine settimana da dimenticare.

Completano la classifica: Nico Hulkenberg (13°), Carlos Sainz (14°) e Alex Albon (15°), seguiti da Esteban Ocon (16°) e Yuki Tsunoda (17°). Giornata nera per Alpine, con Franco Colapinto e Pierre Gasly rispettivamente in 18ª e 19ª posizione. Gasly ha anche ricevuto 10 secondi di penalità per un contatto con Sainz. Ritirato Ollie Bearman.

Crediti immagine: x.com/F1/status/1952026248500355157/photo/2