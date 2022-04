Anche se oramai i mondiali in Qatar non riguardano più direttamente l'Italia, non è che non si disputino! Quindi, è comunque interessante vedere gli accoppiamenti degli otto gironi in cui si affronteranno le 32 squadre classificate a partire dal prossimo 21 novembre. La finale si disputerà domenica 18 dicembre.

Girone A: Qatar, Olanda, Senegal, Ecuador.

Girone B: Inghilterra, Stati Uniti, Iran, vincente playoff europeo (Galles-Ucraina/Scozia).

Girone C: Argentina, Messico, Polonia, Arabia Saudita.

Girone D: Francia, Danimarca, Tunisia, vincente primo playoff (Perù-Australia/Emirati Arabi Uniti).

Girone E: Spagna, Germania, Giappone, vincente secondo playoff (Costa Rica-Nuova Zelanda).

Girone F: Belgio, Croazia, Marocco, Canada.

Girone G: Brasile, Svizzera, Serbia, Camerun.

Girone H: Portogallo, Uruguay, Corea del Sud, Ghana.