Magnus Torque è lo pseudonimo di uno scrittore di mezza età che ha provato a coltivare la sua passione letteraria, senza affrettarsi troppo nella vita.

Nato a Roma quarantacinque anni fa, dove vive e lavora attualmente nel settore farmaceutico, si dedica a studi scientifici fino a laurearsi alla Sapienza in Chimica. Mantiene un interesse costante per la narrativa Fantasy e Fantascientifica, coltivata fin da giovane età. Non gli manca mai un buon libro nello zaino, letto in tutti i ritagli di tempo, specialmente sull’autobus che lo porta tutti giorni presso la facoltà dove studia.

L’opera “Un mondo quasi umano” pubblicata da Porto Seguro rappresenta una perfetta unione tra high fantasy e sci-fi, dove magia, tecnologia, alieni e ambientazioni medievali collidono e si sposano, creando un romanzo fresco, nuovo e mai banale.

L'Agente Echo 13, la protagonista, verrà accompagnata da amici e alleati lungo un breve viaggio su Kelium tre che verrà attaccato da una violenta e pericolosa minaccia. Alcune creature dai raffinati poteri psichici e fisici, sono sbarcate su questo pianeta alla ricerca di qualcosa e sembrano intenzionate a compiere una strage. Soltanto lei, l’Agente Echo 13, ha qualche possibilità di risolvere la situazione. Toccherà a voi scoprire come andrà a finire questa incredibile storia!

Il libro di Magnus vi aspetta sui maggiori store online e in tutte le librerie italiane.