Una mostra sulla crisi del senso e la resistenza del segno.



Artista: Antonio Del Donno

A cura di: Mario Tacinelli, Gino Rossi, Anastasiia Chaikovskaia

Sede: Gallery Morphè – Via Giuseppe Dalla Vedova 14, Roma

Date mostra: 20 giugno – 31 luglio 2025

Vernissage: giovedì 19 giugno 2025, ore 18:00

Orari di apertura: lunedì – venerdì, ore 15:00 – 19:00 (o su appuntamento)



Ingresso libero!



La mostra Illeggibile è il mondo presenta un’ampia selezione di opere di Antonio Del Donno, tra pitture materiche e Vangeli d’artista. Lontano da ogni intento celebrativo o narrativo, il progetto esplora la tensione tra gesto e linguaggio, tra superficie e scrittura, tra sacralità e mutismo.



In un tempo in cui il linguaggio si dissolve nella comunicazione automatica e il simbolo perde consistenza, l’opera di Del Donno resiste. Le sue superfici segnate, bruciate, silenziose, sono atti di opposizione: forme che non chiedono interpretazione ma presenza.



Illeggibile è il mondo rompe la distinzione tra parola e immagine. I Vangeli sono libri muti, croci implose, frammenti di una scrittura che non si lascia leggere. In questa crisi del senso, Del Donno non cerca di spiegare. Espone. Incide. Insiste.



Le opere in mostra provengono dall’Archivio Antonio Del Donno, curato da Alberto

Molinari, che tutela e promuove l’eredità artistica del Maestro, rendendo accessibili materiali inediti e sostenendo progetti culturali e mostre.



Contatti e press kit:

Email: [email protected]

Telefono: +39 389 891 6888

Sito web: www.gallerymorphe.com

Indirizzo: Gallery Morphè, Via Giuseppe Dalla Vedova 14, Roma