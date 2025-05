Un concept album visionario tra suoni globali e riflessioni spirituali

Stefano Napolitano torna con Una nuova luce sul mondo, un album che fonde tradizione musicale e innovazione tecnologica, offrendo un viaggio sonoro tra fede, spiritualità e denuncia sociale. Il concept ruota attorno al ritorno immaginario sulla Terra di Gesù e Maria Maddalena, figure simboliche che tentano di salvare l’umanità da se stessa. La produzione segna una svolta nel panorama musicale italiano: è il primo disco realizzato con il sintetizzatore virtuale TH8 di Acustica Audio.

Gli arrangiamenti di Danilo Ballo (Pooh) esaltano la dimensione sacrale del progetto, arricchita da strumenti orientali e testi profondi.

Ogni traccia è una tappa in un pellegrinaggio interiore che invita l’ascoltatore alla riflessione: dalla denuncia sociale di Carboni ardenti alla rinascita sperata di Spazio zero. Il brano che dà il titolo all’album, uscito in radio il 25 aprile, racconta un mondo in bilico, spinto alla trasformazione. L’album sarà disponibile dal 23 maggio 2025, con distribuzione Ingrooves. Un'opera potente, spirituale, contemporanea.

