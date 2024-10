La partenza del Gran Premio d'Australia per Marc Marquez, dopo una qualifica che gli aveva permesso di partire dalla seconda casella della griglia, è stata più che disastrosa, tanto da esser subito risucchiato da metà dei concorrenti e finire tredicesimo. Ma tanto è stata terribile la partenza, quanto spettacolare la rimonta, che ha permesso al pilota del team Gresini di aggiudicarsi persino la gara, dopo un appassionante duello negli ultimi quattro giri con Jorge Martin (Pramac), che si è dovuto accontentare della seconda piazza.

Martin, partito dalla pole e fresco vincitore della gara Sprint del sabato, è quasi sempre stato in testa. Marquez, a causa di un tear-off della visiera che gli si era infilato sotto la ruota posteriore mentre era in griglia, si è trovato invece fin da subito a dover inseguire.

Nonostante ciò, il numero 93 ha fatto registrare il giro più veloce della gara e, al 24esimo dei 27 giri previsti, ha approfittato di un errore di Martin in curva 4 per superarlo. Sebbene Martin sia riuscito a riprendersi il comando poco dopo in curva 1, Marquez è tornato subito all'attacco ancora in curva 4, con una staccata da paura riuscendo a tenere la moto in traiettoria. Martin, a quel punto, non ha più avuto la possibilità di rispondere, tagliando il traguardo con quasi un secondo di ritardo.

Francesco Bagnaia, in lotta per il titolo proprio con l'alfiere Pramac, nonostante un inizio promettente che al 12esimo giro lo ha visto momentaneamente in testa grazie a un errore di Martin, non è poi riuscito a mantenere il ritmo quando al duo di testa si è aggiunto Marquez. Il pilota Ducati ha tagliato il traguardo terzo con un ritardo di ben 10 secondi.

Dietro i primi tre, si è accesa una bella battaglia tra Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing) ed Enea Bastianini (Ducati), e tra Franco Morbidelli (Pramac ) e Brad Binder (KTM), che hanno tagliato il traguardo in quest'ordine.

Maverick Vinales (Aprilia) ha concluso ottavo dopo l'incidente di ieri poco prima di curva 1 causato da Marco Bezzecchi (VR46 Racing), che per questo oggi è stato penalizzato con un long lap e, dopo un buon inizio, è poi caduto. Fabio Quartararo (Yamaha) e Raul Fernandez (Trackhouse Racing) completano la top ten di giornata.

Con questo risultato, Martin allunga di altri quattro punti su Bagnaia, portandosi a +20 nella classifica del mondiale piloti. Il prossimo appuntamento è previsto per il prossimo fine settimana in Thailandia, dove si terrà il terzultimo Gran Premio della stagione.