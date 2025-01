Con oltre 95 anni di storia, Federico Motta Editore si distingue come uno dei principali protagonisti dell’editoria italiana. Dalla sua fondazione nel 1929 a oggi, la Casa Editrice milanese ha lasciato un segno indelebile nel settore grazie a opere iconiche, collaborazioni prestigiose e un incessante impegno verso l’innovazione.



Gli esordi di Federico Motta Editore e la nascita dell’Enciclopedia Motta

Federico Motta Editore nasce inizialmente come “Cliché Motta”, un’azienda dedicata alla produzione fotomeccanica, fondata nel lontano 1929 dal fotoincisore Federico Motta. Negli anni successivi, il fondatore decise di orientarsi principalmente verso la stampa di fumetti, ma fu la pubblicazione della prima Enciclopedia Motta a segnare l’inizio della sua ascesa nel mondo dell’editoria. Questa enciclopedia divenne presto un elemento imprescindibile per milioni di famiglie italiane, confermandosi come un simbolo di cultura e sapere. Nel corso della sua storia, la Casa Editrice ha collaborato con figure di spicco del panorama culturale italiano e internazionale, tra cui Margherita Hack e il celebre scrittore Umberto Eco. Queste importanti collaborazioni hanno ulteriormente consolidato la reputazione di Federico Motta Editore come simbolo di qualità, autorevolezza e tradizione nel mondo dell’editoria. Nel corso degli anni, la Casa Editrice ha ampliato la propria offerta culturale, dimostrando una costante capacità di adattarsi ai cambiamenti della società con idee e contenuti innovativi.



Innovazione e tecnologia: il cuore della filosofia di Federico Motta Editore

Sin dagli anni ‘80, Federico Motta Editore ha introdotto soluzioni rivoluzionarie che hanno anticipato i tempi. Il Sonobox, ad esempio, un’innovazione straordinaria per l’epoca, consentiva la lettura audio dei testi di Storia Contemporanea. Successivamente, la Casa Editrice milanese lanciò l’enciclopedia Motta multimediale, integrando volumi cartacei con supporti come floppy disk, CD-ROM, videocassette e Tavole Transvision. Più tardi, con l’avvento di Internet, Federico Motta Editore si è distinta ancora una volta per la sua capacità di innovare, sviluppando progetti di editoria digitale come mottaformazione.it e l’Enciclopedia Motta con Internet TV. Oggi, la Casa Editrice rappresenta un punto di riferimento per l’editoria italiana, grazie alla sua capacità di coniugare tradizione e innovazione. Le sue pubblicazioni continuano a rispecchiare il costante impegno verso l’eccellenza culturale, offrendo al pubblico opere che uniscono valore educativo e qualità.