Importante aggiornamento per quanto riguarda la panchina della Juventus, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano è vicinissimo l'esonero di Thiago Motta, il suo sostituto sarà Igor Tudor, che ha accettato un contratto di 4 mesi + opzione per un anno.

Il tutto sarà ufficializzato prima della partita con il Genoa, permettendo al nuovo allenatore di essere già in panchina alla ripresa del campionato. Considerando che la ripresa degli allenamenti della Juventus è fissata per lunedì, la conclusione dell'avventura di Thiago Motta sulla panchina bianconera dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.

La Juventus non cambiava allenatore a stagione in corso, escludendo le dimissioni di Conte nell'estate 2014 dopo pochi giorni dall'inizio del ritiro ma comunque prima che iniziasse il campionato e l'allontanamento di Allegri la scorsa stagione per motivi 'disciplinari' dopo la vittoria della Coppa Italia a traguardi ormai raggiunti, dal 2009/2010, quando si avvicendarono Ciro Ferrara ed Alberto Zaccheroni.

Un dato che fa capire come quella di cambiare allenatore a stagione in corso sia scelta poco comune dalle parti di Torino, ma obbligata dal deteriorarsi dei rapporti del tecnico italobrasiliano con gran parte dello spogliatoio bianconero.

Igor Tudor, in bianconero dal 1998 al 2005 da calciatore, e come vice di Pirlo nel 2020/21, escludendo le due partite proprio di Paolo Montero sul finale della scorsa stagione a giochi ormai fatti, sarà il primo allenatore straniero della Juventus 19 anni dopo l'avventura di Didier Deschamps in Serie B, ed il primo sulla panchina bianconera in Serie A da Vycpálek nel 1973/74.