La bella storia di due camerieri che hanno rilevato con successo l’azienda divenendo titolari.



Da dipendenti a titolari. Sembrava un salto nel vuoto ma Raffaele e Mimmo, con tanto impegno e dedizione, ce l’hanno fatta ed oggi il Garden Ristorante nel quartiere San Pasquale di Bari è una realtà dinamica e in continua crescita.

Quando la crisi della pandemia rischiava di fargli perdere il lavoro, con un pizzico di incoscienza e tanto coraggio, si sono rimboccati le maniche ed hanno deciso di non stare a guardare e di rilevare dall’allora titolare Michele Paltera, pronto a gettare la spugna e chiudere i battenti, l’azienda di ristorazione. E’ stata una operazione di successo ed oggi il Garden è tra i locali più frequentati del capoluogo pugliese.

Un’avventura impegnativa che non lascia tregua, che coinvolge giorno e notte e che soprattutto investe appieno anche le famiglie. Anche le rispettive mogli, di buona lena, si sono messe in gioco ed oggi affiancano con convinzione i loro mariti. Lo staff dello storico ristorante si arricchisce anche di nuovi elementi. Il Garden di Raffaele Dentico e Mimmo Del Vecchio propone oggi alla propria affezionata clientela i piatti della tradizione barese ma guarda anche al mare tra crudi di pesce, ostriche e quant’altro.

“Non è stato facile, ma ci abbiamo creduto e ce l’abbiamo fatta” racconta con soddisfazione Raffaele. “In queste settimane possiamo festeggiare anche il pagamento della rata del mutuo che abbiamo acceso per rilevare l’azienda” aggiunge.

“Abbiamo mille idee - racconta col sorriso sulle labbra - per garantire ai nostri clienti il meglio”. Uno staff affiatato, sia in sala che in cucina, dove opera una brigata in grado di tenere testa anche a banchetti di nozze, cene di compleanno e tant’altro. Oggi come un tempo, Raffaele e Mimmo curano il loro ristorante dalla sala che è ed è stata il loro regno, dove sanno muoversi con cortesia e rapidità tra un tavolo e l’altro.

Giovani ma non troppo hanno dalla loro parte l’entusiasmo, la certezza di essersi lasciati alle spalle una fase critica della loro vita e di poter ora guardare oltre pensando anche ad avviare attività mirate ad ospitare, con strutture come bed e breakfast, i tanti turisti che arrivano nel capoluogo pugliese.

Nel loro locale si respira l’aria barese. Dalle foto d’epoca alle pareti che ritraggono la città d’un tempo, alle pietanze, sia di carne che di pesce, servite secondo tradizione.

La qualità è in crescita sia dal punto di vista delle materie prime che dal punto di vista dell’accoglienza.

Raffaele e Mimmo stanno scrivendo una bella pagina dell'imprenditoria italiana, una pagina di riscatto, di lavoro, di impresa condita da una buona dose di orgoglio pugliese.

Il Ristorante Pizzeria Garden è in via Guido De Ruggiero 17 a Bari.