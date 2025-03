"Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento".

Questa la nota con cui il club bianconero ha ufficializzato, domenica pomeriggio, una notizia che oramai tutti avevano dato già per acquisita almeno da 24 ore.

La decisione di sfiduciare la gestione di Thiago Motta è maturata sulla reazione del tecnico italo-brasiliano dopo il confronto accesso con dirigenza e squadra a seguito delle brutte sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, secondo quanto riporta Gazzetta.it.

Nel summit che si è tenuto martedì a pranzo fra l’allenatore, Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino non c’era l’intenzione premeditata dell’esonero, strada che però si è aperta a seguito delle risposte poco convincenti del tecnico, nei confronti del quale Giuntoli avrebbe usato toni molto forti: "Mi vergogno di averti scelto".

Difensore roccioso prima, allenatore appassionato poi, Igor torna in bianconero per guidare la Prima Squadra maschile. Arrivato alla Juventus nell’estate del 1998 dall’Hajduk Spalato, Tudor si è subito imposto per la sua fisicità, la duttilità tattica e la capacità di rendersi pericoloso anche in fase offensiva. Con la maglia della Juventus ha giocato fino al gennaio 2005, contribuendo con la sua esperienza e il suo spirito combattivo a conquistare due Scudetti (2001/02, 2002/03), due Supercoppe Italiane (2002, 2003) e una Coppa Intertoto (1999). In rosa anche nella stagione 2006/2007, dopo un periodo al Siena, Igor però non scese mai in campo a causa di un lungo infortunio. La sua solidità difensiva e la sua abilità nei colpi di testa lo hanno reso un giocatore prezioso sia come centrale che come esterno nella difesa a tre.



