L'analisi approfondita di Lorenzo Perucci sull'aumento dei prezzi iPhone: "Con i nuovi dazi Trump, rischiamo rincari fino al 45%. E in Italia sarà ancora peggio"

Perucci lancia l'allarme: "Preparatevi a pagare molto di più"

Lorenzo Perucci nel suo ultimo video analizza l'impatto dei dazi annunciati da Trump:

"Stanno per scatenare un terremoto sui prezzi. iPhone 16 Pro Max potrebbe sfondare i 2300$, ma in Italia con IVA ed ecocompenso parleremo di cifre ben più alte"

I numeri choc dell'aumento

Secondo i calcoli presentati da Perucci:

iPhone 16 base: da 799$ a 1142$ (+42%)

iPhone 16 Pro Max 1TB: da 1600$ a 2300$ (+45%)

In Italia: +IVA 22% + ecocompenso = oltre 3000€ per i top di gamma

"Non è solo Apple: colpirà tutta l'elettronica". Perucci chiarisce: "Molti sbagliano: questi dazi non sono contro Apple, ma su TUTTI i prodotti tech made in Asia. Samsung, Google, tutti pagheranno il conto".

Il consiglio di Perucci: comprare ora o aspettare?

Suggerisce:

Se devi cambiare ora: meglio affrettarsi prima del 9 aprile.

Se puoi aspettare: valuta offerte future, ma i prezzi potrebbero restare alti.

Alternative: considera modelli meno recenti o usato premium

"Apple potrebbe assorbire parte degli aumenti, ma non illudetevi: gran parte ricadrà su di noi" - conclude Perucci.

Guarda l'analisi completa con tutti i dati e le proiezioni sul canale di Lorenzo Perucci.

"È la tempesta perfetta: dazi USA + tasse italiane. Chi compra iPhone si prepari a pagare il prezzo più alto di sempre" - Lorenzo Perucci