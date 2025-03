Venerdì 21 marzo 2025 prenderà il via LP SERIES, la nuova serie condotta da Lorenzo Perucci, che esplora aneddoti, inchieste e retroscena inediti sul mondo della tecnologia. Un viaggio tra misteri, innovazioni e storie che hanno segnato il settore tech.

Chi è Lorenzo Perucci?

Lorenzo Perucci è un content creator e divulgatore tech siciliano, appassionato di tecnologia. Attraverso il suo lavoro, ha sempre puntato a raccontare il mondo dell’innovazione con uno stile chiaro, coinvolgente e ricco di approfondimenti. La sua esperienza nel settore lo ha portato a creare contenuti di alta qualità per il web, sempre con un occhio attento alle storie più affascinanti del mondo digitale.

LP PRODUCTIONS: il cuore creativo di LP SERIES

LP SERIES è un progetto realizzato da LP PRODUCTIONS, agenzia di marketing e management fondata dallo stesso Lorenzo Perucci. Specializzata nella creazione di contenuti digitali e strategie per i creator, LP PRODUCTIONS porta in questa nuova serie un approccio professionale e innovativo, garantendo una qualità visiva e narrativa senza precedenti.

Un debutto esplosivo: il caso Gizmodo e l’iPhone smarrito



La prima puntata, intitolata “L’iPhone Smarrito di Apple: Caso Gizmodo - EP.1 - LP SERIES”, si concentrerà su uno degli scandali più clamorosi della storia di Apple.

Correva l’anno 2010, e Apple era pronta a rivoluzionare il mercato con un nuovo iPhone, un dispositivo completamente ridisegnato con caratteristiche mai viste prima. Ma qualcosa andò storto: un ingegnere Apple dimenticò un prototipo dell’iPhone 4 in un bar, e quel dispositivo finì nelle mani di Gizmodo, uno dei più influenti blog di tecnologia dell’epoca.

Nel giro di poche ore, il mondo intero scoprì in anteprima il design e le caratteristiche del nuovo smartphone. Apple, nota per la sua ossessione per la segretezza, non la prese bene e avviò una vera e propria caccia per recuperare il dispositivo, con indagini, minacce legali e persino un’irruzione della polizia nella casa del giornalista che pubblicò la storia.

LP SERIES: una nuova visione sulle storie tech



Lorenzo Perucci, con il suo stile narrativo coinvolgente, ripercorre questa vicenda con documenti inediti, analisi approfondite e dettagli esclusivi, portando alla luce retroscena mai raccontati prima. Un format che si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia e storytelling investigativo.

LP SERIES sarà trasmessa in modalità Premiere su YouTube, permettendo agli spettatori di seguire l’episodio in contemporanea e commentare in tempo reale.

📢 L’appuntamento è per venerdì 21 marzo 2025 alle ore 19:00 su YouTube.

🎬 Segui la Premiere su YouTube @LorenzoPerucci