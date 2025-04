Nel suo ultimo episodio, Lorenzo Perucci entra nel dettaglio della decisione di Trump di esentare smartphone, PC e chip dai nuovi dazi. "È una tregua, non una soluzione", commenta Perucci, spiegando come questa mossa nasconda in realtà una strategia più complessa.

Cosa emerge dall'analisi?

Apple ha giocato d'anticipo: con una parte della produzione già spostata in India, l'azienda ha evitato il peggio, ma il problema della dipendenza dalla Cina resta.

I chip sono il vero nodo: i dazi su semiconduttori e componenti elettronici continueranno a far salire i prezzi di molti prodotti, dagli elettrodomestici smart alle auto elettriche.

Noi consumatori pagheremo comunque: anche se iPhone e Mac sono al sicuro per ora, l'instabilità delle catene di approvvigionamento potrebbe portare a rincari nei prossimi mesi.

Perché ascoltare l’episodio completo?

Perucci approfondisce:

Quanto durerà questa tregua e cosa succederà dopo le elezioni USA

Quali aziende rischiano di più e quali invece potrebbero approfittarne

Se conviene davvero aspettare prima di acquistare un nuovo dispositivo

👉 Non perderti l’episodio su Spotify, Apple Podcast o YouTube per capire come questa decisione influenzerà il mercato tech nei prossimi mesi.

"La partita è ancora aperta, e le conseguenze per i consumatori potrebbero essere più pesanti del previsto" – Lorenzo Perucci