Pole record di Vettel e prima fila tutta Ferrari in Cina

Le tribune del circuito internazionale di Shanghai sono esplose quando, sul filo di lana, Sebastian Vettel ha strappato al compagno di squadra Kimi Raikkonen la pole position, la numero 52 per il tedesco e la numero 215 per la Ferrari, la prima per le Rosse in Cina dall'inizio dell'era ibrida.

Per Vettel anche l'orgoglio di portare a casa il nuovo record del circuito, con le Mercedes in seconda fila con Bottas terzo e Hamilton quarto a "ben" mezzo secondo dalle rosse. Una chiara indicazione che quest'anno la Ferrari è pienamente in corsa per il mondiale, considerato che questo circuito non è mai stato tra quelli "preferiti".

In terza fila, le due Red Bull con Verstappen e Ricciardo che hanno ottenuto tempi non molto lontani da quelli dei due piloti Mercedes.

Domenica il Gran Remio partirà alle 14:10 ora locale, le 8:10 ora italiana.