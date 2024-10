Quest'anno i principali competitors per la corsa agli Oscar provengono da due festival chiave dell'Awards Season: il Festival di Cannes e il Festival di Venezia.

Dal primo arrivano: il vincitore della Palma d'oro, Anora di Sean Baker, e Emilia Perez di Jacques Audiard che parte favorito non solo nella categoria Miglior film internazionale.

Dal secondo arrivano il vincitore del Leone d'oro, La stanza accanto di Pedro Almodovar e il vincitore del Leone d’argento per la Miglior regia, Brady Corbet per The Brutalist.

In siffatto contesto a dominare le nominations potrebbero essere 3 film: Il gladiatore II, Dune: Part Two e Emilia Perez, ciascuno con 11 candidature. Seguono Conclave e The Brutalist con 10, mentre il favorito Anora si fermerebbe a 6.