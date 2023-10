Per la gara della categoria Miglior attore protagonista Bradley Cooper per la sua performance nel film da lui diretto Maestro si conferma leader tra i favoriti per la nomination agli Oscar, seguito da Cillian Murphy per Oppenheimer di Christopher Nolan e da Leonardo DiCaprio per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Completano la potenziale cinquina Jeffrey Wright per il film vincitore del People's Choice Award al TIFF, American Fiction, e Paul Giamatti per The Holdovers, ma attenzione anche a Colman Domingo (Rustin), Andrew Scott (All Of Us Strangers), Gale Garcia Bernal (Cassandro), Joaquin Phoenix (Napoleon) oltre ad altri 3 attori particolarmente apprezzati dalla critica americana.