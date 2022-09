Nella conferenza stampa in cui ha spiegato il disastro elettorale della "sua" coalizione, Letta ha annunciato che prossimamente il Partito Democratico terrà un nuovo congresso e che lui non si ricandiderà alla carica di segretario, limitandosi nel frattempo a dare il suo contributo per garantirne al meglio lo svolgimento:

"Serve un congresso di profonda riflessione su cosa è e cosa deve essere il nuovo partito democratico", ha detto Letta. "Serve un nuovo partito democratico di fronte a una destra che più destra non c’è mai stata. ... Assicurerò la guida del Pd nelle prossime settimane in vista del congresso al quale non mi presenterò come candidato".

In pratica, una buona notizia per il Pd, in mezzo a tanto disastro. Una buona notizia motivata dal fatto che Letta, anche oggi, ha oggettivamente dimostrato di non essere intellettualmente lucido, o almeno di non esserlo per come dovrebbe esserlo un politico... anche se di terz'ordine.

Infatti, dopo aver ribadito che "se siamo arrivati al governo Meloni è per via del fatto che Giuseppe Conte ha fatto cadere il governo Draghi",

dimenticandosi però ancora una volta di spiegare il perché allora si sia alleato con chi era all'opposizione del governo Draghi, subito dopo Letta ha detto, riferendosi ai 5 Stelle:

"È molto importante che si riprendano le fila di relazioni per fare un'opposizione efficace e non che ognuno vada per conto suo". E come se non bastasse, ha aggiunto: "Non c’è futuro in una logica di autosufficienza e isolamento. Chi lo pensasse, farebbe un errore e aiuterebbe la destra. ... Ma non ho dubbi che sia per fare l’opposizione, che per costruire l’alternativa, a cominciare dalle regionali e amministrative, bisogna andare a quegli appuntamenti con la massima capacità inclusiva".

Ma come? Dopo non aver voluto allearsi con i 5 Stelle alle politiche, sapendo che avrebbe REGALATO alla destra post-fascista il governo del Paese, adesso sostiene che Pd e 5 Stelle dovrebbero allearsi per fare opposizione INSIEME?

Insultare un personaggio del genere, oltre che eticamente sbagliato, sarebbe anche umanamente ingeneroso... visto che ha palesemente bisogno di essere curato... al più presto. E gli auguriamo fin da subito che il suo disagio psichico sia solo di natura psicologica e non causato da motivi ben più gravi. Comunque, chi abbia a cuore la salute di Letta, lo faccia visitare quanto prima.

Una nota di colore, per concludere.

Letta, nell'uninominale, è riuscito a far eleggere Della Vedova, Magi, Tabacci e persino Casini... non proprio dei socialisti convinti, diciamo così (come commenterebbe D'Alema). In compenso però, nonostante le acrobazie compiute, non farà parte della prossima legislatura Luigi Di Maio, sconfitto nell'uninominale dal 5 Stelle Costa, mentre il suo non partito (Impegno Civico) non ha ottenuto il necessario 1% dei voti richiesto ad una forza politica presentatasi in coalizione per avere almeno un seggio in Parlamento.

Speriamo che al Maradona, con il Napoli in Champions, che adesso abbiano bisogno di un bibitaro in più.