Francesco Maria Gallo, noto autore e interprete delle opere "Inferno" e "Orlando Opera Rock", è entusiasta di annunciare l'uscita del suo attesissimo terzo album, "Praise To Madness".

Questo disco tutto sinfonico completa la trilogia iniziata con "Inferno" e proseguita con "Orlando Opera Rock", offrendo un lungo viaggio musicale che attraversa le trame dell'umanità tra verità dispotiche e sogni utopici. Il disco sarà disponibile su tutti i digital stores del mondo a partire dal 15 luglio 2024 e successivamente in formato vinile e CD audio. https://open.spotify.com/album/3rMo3m3yvNHAsKvSZUNn2U

Un Viaggio tutto Progressive Rock nella Follia Umana

Con "Praise To Madness", Gallo esplora le profonde sfumature della follia creativa e distruttiva, due forze contrastanti ma complementari che definiscono l'essenza dell'essere umano. Le 10 tracce dell'album, numerate e senza soluzione di continuità, invitano l'ascoltatore a un viaggio immersivo attraverso il cuore della nostra esistenza, intrecciando la vita reale e i sogni con suoni surreali, iconici, gotici e minimali.

La musica di Francesco Maria Gallo non è solo un disco ma è un libro scritto attraverso l'immaginario musicale che trasporta l'ascoltatore in trame che lo riguardano da vicino e che non potrà più negare nel riconoscersi, a volte vittima, a volte carnefice, a volte eroe, a volte umano.

Dichiarazione di Francesco Maria Gallo:

"Con la mia musica ho immaginato la follia creativa e quella distruttiva come parte integrante della nostra natura umana. 'Praise To Madness' è nato dal desiderio di esplorare queste due forze opposte e di portare l'ascoltatore in un viaggio emozionale profondo. Ogni traccia è pensata per trasportare chi ascolta attraverso vari stati d'animo e dimensioni, riflettendo la complessità e la dualità della nostra psiche. Mi auguro che questo album possa offrire una nuova prospettiva sulla follia, non solo come distruzione, ma anche come una potente fonte di creatività e trasformazione."

Dettagli dell'album:

Titolo: Praise To Madness

Artista: Francesco Maria Gallo

Data di uscita: 15 luglio 2024

Disponibilità: Digital stores, vinile, CD audio



Tracklist:

I brani del disco non hanno un titolo ma solo una numerazione consecutiva per imprimere nell'ascoltatore la consequenzialità della trama.

Praise To Madness Intro

Praise To Madness 2

Praise To Madness 3

Praise To Madness 4

Praise To Madness 5

Praise To Madness 6

Praise To Madness 7

Praise To Madness 8

Praise To Madness 9

Praise To Madness Outro



Progetto Multimediale

Praise To Madness non sarà solo un album musicale, ma anche un film musicale diretto dallo stesso Francesco Maria Gallo, che promette di offrire una dimensione visiva alle sue potenti composizioni sonore.

Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza musicale straordinaria che esplora la follia in tutte le sue forme con "Praise To Madness" di Francesco Maria Gallo.