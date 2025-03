Venerdì 4 aprile alle 21, l’Associazione Fanny Mendelssohn presenta un evento imperdibile all’Auditorium del Museo Piaggio: il celebre direttore d’orchestra italo-americano Raffaele Livio Ponti guiderà l’Orchestra Città di Grosseto in una serata dedicata a due giganti del Classicismo, Haydn e Mozart.

Attiva da oltre trent’anni, l’Orchestra Città di Grosseto ha collaborato con artisti di fama internazionale ed è stata protagonista in prestigiose sedi concertistiche come la Golden Hall del Musikverein di Vienna, la Konzerthaus di Klagenfurt e il Palazzo dei Congressi di Lugano.

Raffaele Livio Ponti vanta una carriera straordinaria, avendo diretto importanti orchestre in Italia e all’estero, tra cui la Filarmonica Nazionale di Lviv, la Sinfonica di Sofia e, negli Stati Uniti, la Buffalo Philharmonic, la Rochester Philharmonic, la Austin Symphony e la Elgin Symphony. Vincitore di prestigiosi riconoscimenti come il Mario Gusella International Conductors Competition di Pescara e il Bernard Adelstein Prize del Cleveland Institute of Music, è apprezzato anche come docente in Italia, Canada e Stati Uniti. Ha collaborato con compositori di rilievo come Kenneth Fuchs e Jennifer Higdon, oltre che con artisti di fama mondiale quali Ann-Marie McDermott, William Wolfram e Philippe Quint. Prima di dedicarsi alla direzione, è stato trombettista con la Cleveland Orchestra e al Casals Music Festival, affinando la sua arte sotto la guida di maestri del calibro di Lorin Maazel e Sir Colin Davis.

Il programma della serata prevede l’esecuzione della Sinfonia “degli Addii” di Haydn e, nella prima parte, il Concerto per violino n. 5 “Türkish” di Mozart, interpretato dalla talentuosa violinista Estelle Chen. Nata a Taiwan nel 2004, Estelle ha iniziato lo studio del violino a quattro anni e del pianoforte a tre, vincendo numerosi premi internazionali.

Le raffinate sonorità del Concerto per violino di Mozart, con le sue influenze “turche”, e l’originalità della Sinfonia “degli Addii” di Haydn renderanno omaggio alla genialità dei due grandi compositori.

Il concerto, realizzato con il sostegno della Fondazione Piaggio di Pontedera, fa parte del Festival Musicale Internazionale Fanny Mendelssohn, giunto alla XII edizione grazie al supporto della Fondazione Pisa, di Unicoop Firenze e con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina. L’evento si svolge in collaborazione con ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Toscana e Delegazione Dimore Pisane),Associazione Culturale Dimore storiche della Versilia, Lucia Faralli Studio, Confartigianato Imprese Pisa e Mercatopoli.

Per concludere la serata con un tocco di dolcezza, seguirà una degustazione a cura della pasticceria Zanobini.

Per informazioni e biglietti:

Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

📞 +39 347 6371189 | +39 347 8509620

✉️ [email protected]

🌍 www.fannymendelssohn.eu