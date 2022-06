Anche il venerdì del GP di Germania di MotoGP sul Sachsenring ha visto prevalere le Ducati, con Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) che ha addirittura piazzato il giro record con il tempo di 1:20.018, battendo così quello fatto registrare tre anni fa da Marc Marquez (1:20.195).

Dietro di lui a poco più di un decimo l'ottimo Luca Marini, con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, che ha fatto meglio di un rinato Miller, più lento di 78 millesimi, che nella prossima stagione lascerà Borgo Panigale per accasarsi in Austria con la KTM. Quarto tempo per il portacolori Aprilia, Aleix Espargaro.

Dietro di lui le Pramac motorizzate Ducati di Johann Zarco e Jorge Martin. Solo settimo tempo per il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), il cui distacco di 381 millesimi da Bagnania non è teoricamente abissale, ma bisogna considerare che la pista tedesca è lunga solo 3,7 Km. Ottava piazza per Maverick Viñales con l'altra Aprilia e Fabio Di Giannantonio, prima delle moto del Gresini Racing, mentre Enea Bastianini è solo 13°.

Questi i primi migliori dieci tempi alla fine delle prime due sessioni di libere:

01. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1:20.018

02. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 0.115

03. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.193

04. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.201

05. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0.246

06. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 0.257

07. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.381

08. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.460

09. Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP™) + 0.527

10. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0.556