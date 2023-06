Due le notizie che accenderanno il calciomercato estivo per la stagione 2023-2024: la quasi certa cessione del Manchester United e l'annuncio di Kylian Mbappé di non voler rinnovare il suo contratto con il PSG, in scadenza tra un anno.

Per quanto riguarda i red devils, la famiglia Glazer, che già lo scorso novembre aveva dichiarato che il club era in vendita, sembra adesso voler concretizzare la decisione, anche in base alle offerte d'asta ricevute che hanno ampiamente superato i 6 miliardi di dollari oltre ad ulteriori investimenti per migliorare le infrastrutture del club. Due gli aspiranti rimasti in gara: il fondatore di Ineos, Sir Jim Ratcliffe, e lo sceicco qatariota Jassim bin Hamad Al-Thani, con quest'ultimo che adesso sembrerebbe il favorito.

Ovviamente, chi spende così tanti soldi per acquistare una squadra di calcio, non potrà poi non avere intenzione di rinforzarla. Ed ecco che a questo punto nomi come quello di Kylian Mbappé finiscono per essere associati a tali operazioni.

L'attaccante della nazionale francese ha detto chiaramente che la sua esperienza al PSG è da dirsi conclusa. Nel caso il club voglia tenerlo fino al 2024, dovrà poi rassegnarsi a lasciarlo andare senza recuperare un euro dei 180 milioni spesi nel 2017 per acquistarlo.

Lo scorso anno, il Real Madrid aveva fatto tutto quanto era in suo possesso per favorire il suo trasferimento ai blancos... ma alla fine non se ne fece di niente.

Adesso, dopo l'ennesima delusione in Champions, Mbappé ha fatto sapere di voler cambiare aria... Gli spagnoli che hanno già speso 103 milioni di euro per il centrocampista inglese Jude Bellingham devono anche ricoprire il ruolo lasciato vacante da Benzema e potrebbero sostituire un francese con un altro francese, anche se Harry Kane del Tottenham parrebbe quello su cui avrebbero puntato tutta la loro attenzione. Inoltre, resta da capire quanti soldi possano effettivamente spendere.

Per questo, escludendo il campionato arabo destinato al momento a calciatori a fine carriera, gli unici in grado di poter affrontare un'asta per Benzema sono i ricchissimi club della Premier, visto che italiani e tedeschi certe cifre non le possono (i primi) e non le vogliono (i secondi) spendere.

Quindi, se lo United passerà di mano, è facile credere che Mbappé potrebbe essere un rinforzo quasi certo per riportare ai fasti di un tempo quella che in passato era sempre stata la prima squadra di Manchester.