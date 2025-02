DONATELLA ZACCAGNINI ROMITO PREOCCUPATA PER LE CONDIZIONI DI SALUTE DEI SUOI DUE CANI

Donatella Zaccagnini Romito, una delle influencer più seguite del momento ha recentemente condiviso con i suoi follower una preoccupazione che tocca il cuore: la salute dei suoi due amati chihuahua, che hanno raggiunto i 12 anni di età.

In alcune interviste Donatella aveva dichiarato:

“Ho due cagnolini, sono adorabili, sono due chihuahua e si chiamano Dolce e Tiffany. Dolce è maschio a pelo lungo e Tiffany è una femmina bianca a pelo corto. Sono un po’ anziani, hanno 10 anni, tanto che Dolce ha perso tutti i denti; è un po’ sdentato e ha delle difficoltà a mangiare, però è ancora dolce come il primo giorno che l’ho preso. Quando li ho presi erano veramente piccolini, sono 12 anni che mi prendo cura di loro insieme a mia madre. Li trattiamo veramente come due bambini, come se fossero due nipoti, perché poi essenzialmente, dato che io non ho figli, mio padre e mia madre hanno preso questi due cagnolini proprio come se fossero due nipoti. Gli danno tutte le attenzioni che darebbero forse a due nipoti. Cucinano per loro, li portano a fare le passeggiate o in vacanza. Sono dei cani veramente fortunati. Nel loro caso, fare una vita da cani è ciò che uno vorrebbe.”

“Sono una persona molto attenta, a chi mi sta intorno, ma soprattutto alle persone a cui voglio bene, in particolare ai miei genitori e ai miei due cagnolini. Sono una persona comune. Ho due cani, che porto a spasso e a cui faccio le coccole. Anzi, in realtà ci facciamo le coccole a vicenda. Mi prendo cura di mia madre e di mio padre, come loro si sono sempre presi cura di me. Sono una persona che vive i rapporti normalmente. Mi piace stare in compagnia, ma anche in solitudine. Apprezzo molto i miei momenti di solitudine.”

“Non gelosa delle altre persone, perché magari vedo una persona che penso possa essere meglio di me e sono gelosa di lei. Dico di essere gelosa perché, se penso che mi appartenga una cosa, sono gelosa di qualsiasi altra cosa che le giri intorno. Un esempio che può esserci di possessività è il legame tra il fratello più grande verso quello più piccolo. Questo non l’ho mai provato perché sono figlia unica, però penso che per me potesse essere veramente un grande problema perché adesso, ad esempio, a momenti ho dei tratti di gelosia dei cani nei confronti di mia madre. Sembra una cosa assurda a dirla, ma quando vedo i cani in braccio a mia madre provo un senso di possessività nei confronti di mia madre, cioè come se in braccia mia madre ci deve essere io e nessun altro. Questo lato molto possessivo del mio carattere, motivo forse per cui sono single.”

In alcune interviste ha raccontato che i suoi piccoli amici pelosi non stanno bene, e questo sta causando non poca preoccupazione nella sua vita.

In particolare, Donatella ha sottolineato come i suoi genitori, che si sono affezionati profondamente ai cani, siano particolarmente preoccupati. La famiglia si è legata in modo speciale a questi compagni di vita e, vedendo i segni dell’invecchiamento, l’emotività è alle stelle. La stessa influencer ha confessato di sentirsi impotente di fronte alla situazione, cercando però di fare tutto il possibile per garantire ai suoi chihuahua una vita sana e serena.

La salute dei suoi cani, ora, è una delle sue priorità principali, e Donatella ha promesso di continuare a monitorare attentamente ogni cambiamento, nella speranza di riuscire a offrire loro la qualità di vita che meritano. Facciamo un grande in bocca al lupo a Donatella e ai suoi cagnolini!