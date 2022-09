Il primo colpo di scena del GP del Giappone sul circuito di Motegi lo offre Aleix Espargaro (Aprilia) che nel giro di riscaldamento rientra al box per problemi al motore della sua RS-GP, costretto pertanto ad utilizzare la moto di riserva e a prendere il via dalla pit lane, ultimo.

Dopo la partenza, Miller (Ducati) fa vedere di trovarsi a proprio agio sul circuito della Honda e già dopo tre giri passa in testa alla gara, dove vi rimarrà fino alla fine, tagliando da solo il traguardo.

Alle sue spalle si danno battaglia Jorge Martin (Pramac), che aveva chiuso in testa il warm up della mattina, le due Red Bull KTM di Brad Binder e Miguel Oliveira, seguite dalla Honda di Marc Marquez (Honda), mentre Quartararo (Yamaha) e Bagnaia (Ducati) non riuscivano a risalire dalle retrovie, così come l'altro pilota in lotta per il titolo, Enea Bastianini (Gresini Racing), partito 15esimo.

Davanti, Martin provava a tenere il passo di Miller, ma invano, tanto che a metà gara il vantaggio dell'australiano si aggirava intorno ai due secondi.

IN quel momento, si erano formati due gruppetti alquanto sgranati tra loro, con le KTM ufficiali e Marc Marquez inseguiti da Luca Marini (Mooney VR46), Maverick Vinales (Aprilia), Quartararo, Bastianini e Bagnaia, che procedevano a meno di un secondo di ritardo l'uno dall'altro.

A tre giri dalla fine, Marquez supera Oliveira mantenendo anche sul traguardo il quarto posto. Brad Binder, a sua volta, dopo aver ricucito il gap da Martin, taglia la bandiera a scacchi al secondo posto davanti al pilota spagnolo, terzo, superato all'inizio dell'ultimo giro.

Ultimo giro nel quale Bagnaia, nel tentativo di prepararsi a dare l'assalto a Quartararo, perde l'anteriore della sua moto, finendo a terra, senza conquistare neppure un punto nella classifica del mondiale piloti, così come Aleix Espargaro, che non è riuscito ad andare oltre la sedicesima posizione.

UNMISSABLE 💥 @PeccoBagnaia CRASHES OUT💥



The Ducati rider was trying to overtake @FabioQ20 in the last lap but ended up in the gravel! 🤯#JapaneseGP 🇯🇵 | 🎥https://t.co/tpXS3DIDiD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 25, 2022



Questo l'ordine d'arrivo con i distacchi dei primi dieci classificati:

01. Jack Miller (Ducati Lenovo Team)

02. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 3.409

03. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 4.136

04. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 7.784

05. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) + 8.185

06. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 8.348

07. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 9.879

08. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 10.193

09. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 10.318

10. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 16.419



Con l'ottavo posto odierno, nel mondiale piloti Quartararo si porta a 219 punti, Bagnaia ed Espargaro rimangono fermi, rispettivamente, a 201 e 194, mentre Bastiani e Miller inseguono a 170 e 159 punti.

Tra una settimana, la MotoGP sarà in pista in Thailandia, sul circuito internazionale di Chang, nel quart'ultimo gran premio della stagione.





Crediti immagine: twitter.com/ducaticorse/status/1573961105658892289