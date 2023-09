La pietra è da sempre utilizzata dall'uomo per realizzare oggetti funzionali, come utensili o suppellettili. Oggi però gli artigiani italiani stanno riscoprendo tutto il potenziale estetico di questo materiale senza tempo, trasformando semplici oggetti d'arredamento in autentici pezzi da collezione.

Il fascino della pietra sta conquistando anche il mondo del design di lusso, dove i pezzi unici realizzati a mano acquistano un valore che va ben oltre la funzionalità. Le nuove generazioni di collezionisti cercano oggetti che raccontino una storia, che parlino di tradizione e artigianalità. Ed è proprio in quest'ottica che va letto l'interesse crescente per complementi d'arredo, lampade, suppellettili in pietra lavorata a mano secondo tecniche ancestrali.

Ogni creazione racchiude in sé un mondo fatto di gesti, saperi e cultura materiale tramandati nei secoli. Lo scultore che leviga il marmo, il marmista che sagoma l'alabastro, il lapicida che scolpisce il basalto imprimono in ogni opera la propria creatività e abilità tecnica. Da semplici oggetti d'uso quotidiano queste realizzazioni assurgono a icone senza tempo di quel made in Italy fatto di tradizione e innovazione.

Un vaso in marmo di Carrara, un centrotavola in ardesia, una ciotola in pietra lavica raccontano l'anima più vera dell'artigianato italiano. Sono manufatti che testimoniano un rapporto genuino con la materia, frutto di studio delle venature, delle cromie, della grana di ogni pietra. Sono il risultato di una ricerca estetica che coniuga funzionalità ed eleganza, capace di far emergere tutta la bellezza nascosta in questo materiale.

Negli ultimi anni l'interesse per il design artigianale ha portato a una riscoperta dei mestieri della pietra e a una nuova sensibilità nei confronti di questi oggetti. Una lampada in marmo di Carrara, pur mantenendo la sua funzione illuminotecnica, viene apprezzata come pezzo unico per la capacità dell'artigiano di far emergere venature e trasparenze con tagli e finiture speciali. Un centrotavola in pietra lavica scolpito a mano, oltre a decorare la tavola, può diventare esso stesso elemento di design grazie al sapiente lavoro dell'artigiano.

Negli interni contemporanei, accostare elementi di design industriale a oggetti artigianali crea affascinanti contrapposizioni di materiali e stili. In questo dialogo, i manufatti in pietra rappresentano il calore e il valore della manualità, che danno vita a pezzi unici. Le luci soffuse su un basamento in onice, le venature del marmo che emergono nel taglio diagonale di un portacandele, sono dettagli che trasformano l'oggetto in pura emozione.

La pietra nobilita ogni ambiente, regalando un tocco di eternità. Possedere un oggetto artigianale significa custodire un pezzo di storia dell'uomo e del suo rapporto con la materia. In un mondo globalizzato, omologato, riscoprire il valore del fatto a mano è anche un modo per preservare saperi antichi e ritrovare la bellezza del tempo. Gli oggetti in pietra ci ricordano che ogni creazione racchiude una scintilla unica e irripetibile.

Con il contributo di Le Pietre Srl