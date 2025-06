Tra i film animati che vedremo protagonisti della prossima Stagione dei premi troviamo The Twits, il nuovo film d'animazione Netflix in uscita in autunno che a conti fatti non è solo un'avventura divertente, ma anche un veicolo potente per i messaggi cari a Roald Dahl.

Tratto dal suo romanzo del 1980, questo film animato, diretto da Phil Johnston (Ralph Spaccatutto), con le voci di Margo Martindale, Johnny Vegas, Natalie Portman ed Emilia Clarke, amplia l'universo narrativo per esplorare temi profondi.

La storia è una pungente critica all'arroganza, alla meschinità e alla bruttezza interiore. I signori Twit, oltre a essere i dispotici proprietari del grottesco parco a tema Twitlandia, sono la personificazione della bruttezza che nasce da pensieri e azioni malvagi. Dahl sottolinea che la vera sgradevolezza non è fisica, ma emerge dall'anima, come espresso nella celebre frase: "Se hai pensieri buoni, si vedono sul tuo viso come raggi di sole, e sarai sempre bello."

Il film porta avanti anche un forte tema di giustizia poetica. I Twit, con la loro crudeltà e ottusità, finiscono per essere beffati e sconfitti dagli stessi animali che hanno maltrattato e dalle conseguenze delle loro azioni. La narrazione incoraggia il rispetto per ogni essere vivente e dimostra che la cattiveria porta solo alla rovina.