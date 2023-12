Il brano del cantautore sugli stores digitali e dal 22 dicembre nelle radio

“Spine” è il singolo d’esordio dell’eclettico cantautore LEONARDO, sui principali stores digitali e dal 22 dicembre nelle radio italiane in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti di tendenza, ma che evidenziano la forte personalità dell’artista. Melodie che entrano in testa sin dal primo ascolto, su cui scivola l’espressiva voce di Leonardo, con una interpretazione intima, profonda e autentica che dona ulteriore impatto emotivo.

“Spine” è un brano che rappresenta il viaggio di un amore mai corrisposto che ha fatto tanto male. Il percorso inizia tra l’inconsapevolezza e la voglia di fare qualsiasi cosa per tenere stretto il rapporto che in quei momenti faceva stare bene. Successivamente, si segue la scia più consapevole e l'allontanamento da questa rosa fatta di spine che continua a fare male e che teniamo stretta. Giorno per giorno poi ci si illude e si cerca di arrivare ad un punto di incontro, ma senza un esito positivo. Finalmente però, si raggiunge lo stato di indifferenza e la destinazione finale che è il volersi bene. Il viaggio si conclude quando arriva al pensiero che, forse, era meglio se non avessimo mai conosciuto quella persona, nonostante ci abbia fatto stare bene.

“Spine è un brano scritto in giovane età in cui ho affrontato per la prima volta l'amore. La canzone rappresenta il viaggio che tutti percorrono quando si decide di interrompere il rapporto con una persona che ci ha sempre fatto stare bene. Il brano comunica, tramite la metafora della rosa fatta di spine, che, se noi la stringiamo tra le nostre mani sanguiniamo e quindi, ci rendiamo conto che è meglio lasciarla andare per il nostro bene.” LEONARDO

Storia dell’artista

Anno 1999. Leonardo, fin da piccolo, nasce con la passione della musica. Spazia nell'ascolto di ogni genere: dal cantautorato italiano al genere pop internazionale, ma non solo. Inizia il suo percorso musicale all'età di 14 anni nella città di Varese, per poi proseguire a migliorarsi e spostarsi a Milano all'età di 20 anni acquisendo anche le tecniche del pianoforte. Nel 2023, Leonardo raccoglie tutte le sue esperienze, le conoscenze e i sentimenti e incide “Spine”, il suo primo inedito.

Instagram: https://instagram.com/leonardobelluscio?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Facebook: https://www.facebook.com/leonardo.belluscio.1238

TikTok: https://www.tiktok.com/@leonardobelluscio?_t=8foyrYWlSk4&_r=1

YouTube: https://www.youtube.com/@leonardomusicoff

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2yH4oyZxXeHYhG03IKhGTA?si=cyriC-QiTwyLc8zcvcubng