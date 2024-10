Il cantautore filtra i luoghi dell’infanzia con lo sguardo dell’adulto

Il cantautore Gianluigi Tartaull pubblica il suo nuovo singolo “La Giostra”, per Macrì Productions di Alessandro Macrì, disponibile dal 25 ottobre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale.

Il brano è estratto dall’album “Le Canzoni Della Via Trova”, in uscita lo stesso giorno: si tratta di un vero e proprio percorso musicale, fra riflessioni e pensieri in libertà, fra strade tortuose, strette e curve e vanta la firma di Lorenzo Sebastianelli per gli arrangiamenti. La Via Trova ha ispirato ogni composizione, con la sua andatura sinuosa come un serpente, che sembra costruita da un ubriaco, e che nel nome ha già un invito a "cercare un senso, anche se un senso non ce l'ha", come dice Vasco Rossi. “La Giostra”, oltre ad essere il titolo di questo nuovo brano, è situata nel Luna Park, il luogo dell’infanzia per eccellenza, pieno di luci e meraviglie. Gli adulti, con gli occhi rivolti verso l'alto, guardano la giostra che gira, gira e poi si ferma; qualcuno scende, qualcun altro rimane sul cavallo per un altro giro. È facile pensare alla giostra come ad una metafora della vita, o come una ruota della fortuna. A terra, qualcuno rimane in attesa e spera che, anche per lui, venga il momento di salire, per provare un po' di quella felicità che si vive nel vortice. La giostra gira, come il mondo, e solo quello sa fare. Essere primi o secondi ha poca importanza e, forse, vincere è un’opinione.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/track/7b8ZB6KWVTY1Snug0NVNw2

Storia dell’artista

Gianluigi Tartaull vive a Ravenna, dove è nato nel 1948. E' cantautore, musicista e fondatore del gruppo musicale "Bandeandrè", che ripropone le canzoni del grande Faber. Tanti concerti alle spalle, ancora oggi respira musica a pieni polmoni, convinto che creare suoni e parole ci faccia star meglio, con se stesso e con gli altri. Un suggerimento per le presenti e future generazioni, per chi volesse intraprendere un percorso artistico tra pubblicazioni e palco, tra composizione e autentica passione. I singoli pubblicati sono: "Dimmelo", “Golconda”, “La virgola è un pensiero”, “Alieno”, “La mattina della festa” e “Il cielo è di tutti”. Ha pubblicato anche l’album (vinile) “Cuba attraverso Guillen”.

Instagram: https://www.instagram.com/gianluigitartaull/

Facebook: https://www.facebook.com/gianluigi.tartaull

YouTube: https://youtu.be/GjIMIBwfirE