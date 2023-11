Inizio complicato, per Francesco Bagnaia, del weekend spagnolo in cui si assegnerà il titolo mondiale 2023 per la MotoGP. Il pilota della Ducati, domani, sarà costretto a passare dalla Q1 per poter accedere alla seconda sessione di qualifiche per cercare di conquistare uno dei primi posti della griglia di partenza sia per la gara Sprint di sabato che per il Gran Premio della Comunità Valenciana di domenica.

Il pilota piemontese, leader del mondiale con 21 punti di vantaggio su Jorge Martin, venerdì nella Practice del pomeriggio non è andato oltre una deludente 15ª piazza, mancando così, e non di poco, l'obiettivo top10 che gli avrebbe garantito l'accesso diretto in Q2.

Nell'ultima parte di sessione Martin, che aveva già fatto un tempo utile per sabato, nella fase clou delle pre-qualifiche ha cercato di far innervosire l'avversario seguendolo come un'ombra fino alla fine, riuscendo a centrare in pieno l'obiettivo.

Il pilota più veloce di giornata sul Ricardo Tormo è stato Maverick Vinales che, con l'Aprilia, ha fatto registrare il tempo di 1:29.142 davanti alle Ducati di Martin e Zarco (Pramac), a quella di Di Giannantonio (Gresini) e a quella di Marco Bezzecchi (Mooney VR46).

Anche la KTM ha piazzato i suoi due piloti, Brad Binder e Jack Miller, in top 10, rispettivamente sesto e nono. Inoltre, evitano la Q2 anche Marc Marquez (Honda), settimo, e le Aprilia di Raul Fernandez (CryptoDATA RNF) e Aleix Espargarò, decimo.

Sabato, Bagnaia dovrà vedersela in Q1 con il compagno di squadra Enea Bastianini, Alex Marquez (Gresini), Luca Marini (Mooney VR46) e le Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

La MotoGP, sabato sarà in pista dalle ore 10:10, con le qualifiche che inizieranno alle 10:50. La gara Sprint prenderà i lvia alle ore 15:00.