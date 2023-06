"Carlos e Charles hanno superato il Q1 con gomme Intermedie senza troppi problemi, mentre sul circuito la pioggia aveva smesso di cadere. Nella seconda fase tutti i piloti tranne Alex Albon hanno deciso di andare in pista con Intermedie nuove per piazzare un tempo e poi passare alle Soft dal momento che l’acqua stava per tornare a cadere. Con le slick Sainz ha passato il turno mentre Charles ha saltato la chicane finale e non ha dunque migliorato il tempo ottenuto con le Intermedie prima che l’asfalto tornasse bagnato. Il Q3 è durato lo spazio di pochi minuti, per Carlos, di fatto, un unico tentativo: la pioggia è infatti aumentata di intensità e lo spagnolo ha fatto in tempo a centrare solo un 1’29”294 prima che Oscar Piastri innescasse una bandiera rossa. Alla ripresa la pista, quasi allagata, non ha permesso a nessuno di migliorare".

Così la scuderia Ferrari ha riassunto quanto accaduto alle rosse nelle qualifiche del GP del Canada, a seguito delle quali le vetture di Maranello partiranno in 10.a e in 11.a posizione. Infatti, dopo un'investigazione a fine della Q3, Sainz è stato retrocesso di 3 posizioni per aver ostacolato Gasly mentre stava cercando di fare il proprio tempo di qualifica. Una decisione alquanto incomprensibile, visto che in quel momento Sainz si trovava dietro Tsunoda in mezzo ad una chicane. Evidentemente, il peso politico della Ferrari è abbastanza scarso in questo momento, visto che, ad esempio, Hamilton ha ostacolato un avversario in un punto della pista dove gli era possibile mettersi da parte... per non parlare di quanto Verstappen abbia fatto in passato.

Ma a far discutere è il fatto che Leclerc non sia riuscito a portare la sua vettura in Q3. Da Maranello lo spiegano così:

Charles Leclerc #16: "Dopo le qualifiche ero frustrato perché amo la mia squadra e sentivo che sia io che il team avremmo potuto fare un lavoro migliore. Abbiamo tutti dato il massimo e fatto passi avanti con la macchina per questo fine settimana, quindi è stato particolarmente deludente non riuscire ad accedere alla Q3. Reagiremo uniti e lavoreremo da squadra per migliorare. In gara darò tutto per recuperare più posizioni possibili e portare a casa un buon risultato".

Le cronache, invece riportano dichiarazioni che raccontano altro, con un Charles Leclerc arrabbiato che ha dichiarato che la Ferrari "deve migliorare", perché sta "rendendo la nostra vita molto più difficile in queste situazioni".

La recriminazione di Leclerc è dovuta a quanto accaduto all'inizio della seconda sessione di qualifica, con la pista che si stava asciugando, ma che era ancora piuttosto bagnata nell'ultimo settore. Leclerc, al suo primo giro fuori dai box, ha comunicato via radio che pensava che la pista fosse pronta per le gomme slick e voleva rientrare per cambiarle. Dal box, invece, gli hanno detto che prima avrebbe dovuto fare un tempo con le intermedie per evitare di rischiare.

Leclerc ha seguito il consiglio, ma quando è rientrato con le slick aveva ripreso a piovere e non è stato in grado di migliorare il suo tempo terminando la sessione 11°. Nel frattempo, infatti, alcuni piloti che avevano montato le gomme da asciutto avevano avuto il tempo di metterle in temperatura e di fare un giro buono su una pista quasi asciutta. Quando Leclerc ha iniziato i suoi tentativi, i tempi sul giro stavano aumentando.

Leclerc ha comunque ammesso di non poter spiegare completamente perché non sia riuscito a migliorare quando è passato alle slick, quando altri piloti lo hanno fatto. Ha detto che il traffico e il dover rallentare per le altre auto sul circuito, con la conseguente perdita di temperatura delle gomme, potrebbero esserne la causa.

Nella terza sessione di qualifiche, la pioggia è iniziata a scendere, progressivamente, in maniera sempre più abbondante. Verstappen, uscito per primo è riuscito ad approfittare di una pioggia meno intensa e ha fatto il miglior tempo. Poi, non sono mancate le sorprese... questa è la griglia di partenza di domenica a fine Q3:

01 Max Verstappen - RED BULL RACING HONDA RBPT

02 Nico Hulkenberg - HAAS FERRARI

03 Fernando Alonso - ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES

04 Lewis Hamilton - MERCEDES

05 George Russell - MERCEDES

06 Esteban Ocon - ALPINE RENAULT

07 Lando Norris - MCLAREN MERCEDES

08 Carlos Sainz - FERRARI

09 Oscar Piastri - MCLAREN MERCEDES

10 Alexander Albon - WILLIAMS MERCEDES

Come detto, Sainz è stato retrocesso di 3 posizioni e al via avrà davanti Piastri, Albon e Leclerc.

La gara prenderà il via alle 20.