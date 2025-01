“Nuove Generazioni Bit Bit” è il nuovo singolo degli Echopop Up, un brano, scritto da Stefano Orlandi e prodotto da Danielle Candosin, già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Estro Records.

Nonostante la modernità delle macchine computer -spiega l’artista- alla fine siamo sempre noi che con il cuore e l’amore facciamo andare avanti questo mondo. Una macchina non può sostituire il motore umano e noi siamo gli attori principali.

Echopop Up è un gruppo musicale italiano nato un anno fa, composto da due cantanti, un bassista, due chitarristi e un batterista. La band unisce talenti accomunati dalla passione per il pop, fondendo influenze del pop italiano melodico con sonorità moderne.

Con canzoni orecchiabili, testi poetici e arrangiamenti curati, il gruppo si distingue per la capacità di attrarre sia il pubblico nostalgico che le nuove generazioni. Le loro performance dal vivo, coinvolgenti e dinamiche, hanno conquistato un pubblico in costante crescita. Attualmente impegnati nella produzione di nuovi brani, gli Echopop Up puntano a innovare e a consolidare il loro ruolo nel panorama musicale contemporaneo. La loro dedizione e creatività promettono di lasciare un’impronta duratura nel pop italiano.

https://open.spotify.com/intl-it/track/635Qi6DJxiITgrlxGQYqdp