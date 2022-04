Sabato 7 maggio al Teatro Menotti una performance di gayageum byeongchang, danze coreane, canti popolari, Namdo e percussioni.

L’evento, organizzato dal Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano in collaborazione con l’Associazione Musicisti Coreani in Italia, vedrà esibirsi per la prima volta in Italia i giovani artisti dell’Arirang Art Troupe, compagnia di arti dello spettacolo della prestigiosa National Middle School of Traditional Korean Arts.

Questa scuola d’eccellenza coreana vede tra i propri giovani allievi i migliori talenti nel campo della danza, del canto e della musica che con il loro impegno e passione sono riusciti ad accedere ai prestigiosi corsi di questa scuola dopo un selettivo processo di selezione. Questo spettacolo rappresenta un’occasione unica per scoprire il fascino delle tradizioni artistiche coreane attraverso gli antichi strumenti a corda coreani gayageum, i cori byeongchang, le danze e i canti popolari namdo eseguiti da queste giovani talenti.

L’evento gratuito si svolgerà al Teatro Menotti di Milano (Via Ciro Menotti, 11) sabato 7 maggio alle ore 18:00 Per l’accesso allo spettacolo, nel rispetto delle norma anti Covid, è necessaria la prenotazione, ma visto che si tratta di uno spettacolo gratuito e non c’è la sicurezza che tutte le persone registrate vengano all'evento, sarà possibile comunque presentarsi in teatro la sera stessa e - in caso di posti disponibili - assistere allo spettacolo

“Questo evento – dice Kang Hyung-Shik Console Generale delle Repubblica di Corea vuole essere uno spettacolo attraverso il quale trasmettere al pubblico italiano e alla comunità coreana residente a Milano, l’entusiasmo di questi giovani artisti che custodiscono ed ereditano le tradizioni coreane. Speriamo sinceramente che questo spettacolo sia l’occasione per molti italiani e coreani di condividere emozioni e gioia attraverso la nostra cultura tradizionale. Mi auguro che l'esibizione italiana dell'Arirang Art Troupe possa contribuire all’amicizia e al rafforzamento della cooperazione tra la Corea e l’Italia”.

“La National Middle School of Traditional Korean Arts – ha dichiarato Wang Ki-cheol Preside della scuola - è stata istituita nel 1960 per l’insegnamento delle arti tradizionali con l’obiettivo di formare i migliori allievi unendo creatività e professionalità, e ha assunto un ruolo guida nella promozione dell'orgoglio dell'arte nazionale coreana e dell’Hallyu, o Korean wave, nel mondo globalizzato di oggi. L’Arirang Art Troupe, composta dai migliori talenti scelti attraverso un processo selettivo di selezione annuale, è stata fondata nel 2010 per promuovere giovani artisti con abilità e carattere. E con questo spirito che l’Arirang Art Troupe partecipa a scambi culturali internazionali per promuovere l'eccellenza delle arti tradizionali coreane”.

Secondo Davide HS Kil - Presidente dell’Associazione Musicisti Coreani in Italia - “Attraverso questa performance si incontra la sinergia tra tradizione e modernità: tradizione non significa passato. E musica tradizionale non significa musica antica. Al contrario, tutto questo suggerisce una direzione che non dovrebbe essere dimenticata per coloro che vivono in quest'epoca”.