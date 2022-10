Anche sul circuito di Marina Bay, Leclerc (Ferrari) riesce a conquistare la pole position: 1:49.412 il tempo che domenica permetterà al pilota monegasco di partire dalla prima casella della griglia del GP di Singapore, davanti a Perez (Red Bull), Hamilton (Mercedes) e Sainz (Ferrai).

Le qualifiche sono state caratterizzate dalla pioggia che in precedenza aveva bagnato la pista che è riuscita ad asciugarsi, parzialmente, solo nel finale. Così, le vetture hanno gareggiato in Q1 e Q2 con le intermedie da pioggia, per poi rischiare con le soft da asciutto in Q3, dove i piloti, una volta scesi in pista, sono rimasti cercando di migliorarsi giro dopo giro.

All'inizio, Hamilton è stato il migliore poi, pian piano, anche gli altri sono riusciti a girare sugli stessi tempi.

Questi gli altri sei piloti che occuperanno le successijve tre file della griglia di partenza: Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Max Verstappen (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas) e Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

Quindi, solo ottavo tempo per Verstappen che, inspiegabilmente, ha deciso di abortire gli ultimi due tentativi. Nel penultimo avrebbe addirittura fatto il miglior tempo dopo che in tutti e tre i settori era stato il più veloce per poi alzare il piede dal gas nell'ultimo. Nel tentativo finale, l'olandese avrebbe sicuramente fatto meglio dell'ottavo tempo pur non avendo girato come in precedenza, ma invece di tagliare il traguardo è stato fatto rientrare ai box con una comunicazione via radio, inaspettata anche per il pilota: "Non ho capito?! Di che cazzo si tratta?!", ha replicato l'olandese.

Charles Leclerc ha commentato così la sua prestazione: "Un pubblico fantastico ed è bello vedere così tante persone. È stata una qualifica molto complicata. Q1 e Q2 con le intermedie e poi in Q3 non sapevamo davvero cosa fare, optando per le soft all'ultimo minuto. Pensavo che non avremmo ottenuto la pole, ma ha dato i suoi frutti e sono davvero felice. Sono molto contento, considerando che venerdì non ho girato molto, ma abbiamo recuperato bene. Non abbiamo molti dati per la gara, ma se non faremo errori sono sicuro che potremo vincere".

Domenica la gara prenderà il via alle ore 14:00.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1576214076622938112