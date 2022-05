Il primo verdetto del campionato è stato emesso e riguarda la composizione della squadre italiane che andranno in Europa.

Milan, Inter, Napoli e Juventus sono le quattro destinate alla Champions League, Lazio e Roma quelle che andranno in Europa League, mentre la Fiorentina sarà la squadra italiana che parteciperà alla seconda edizione della Conference League.

Per quel posto, il settimo nella classifica di Serie A, erano in corsa la Viola e l'Atalanta. I bergamaschi sono stati sconfitti in casa dall'Empoli per 1-0 per un destro dal limite di Stulac al 79'. La Fiorentina, invece, ha superato la Juventus al Franchi per 2-0 (reti nei recuperi dei due tempi, di Duncan con un sinistro in mischia e di Gonzalez su calcio di rigore per fallo su Torreira).

L'Atalanta, così, rimane fuori dall'Europa per la prima volta dopo cinque anni, mentre la Fiorentina vi rientra, per l'appunto, dopo cinque anni di assenza.







Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1528120644914892801