Dopo le polemiche, Beppe Salierno sarà ospite di Matilde Brandi su Canale Italia il prossimo 17 maggio

Dopo la polemica accesa da Matilde Brandi (conduttrice di Ho Imparato Una Canzone su Canale Italia) su Ti Ricordo Una Canzone (in onda su Mediterranea Tv), proseguita con alcune dichiarazioni nella scorsa puntata del 19 aprile, la conduttrice smorza i toni invitando pubblicamente Beppe Salierno nel suo programma.

In esclusiva abbiamo contattato lo showman Beppe Salierno che non si è sottratto alle nostre domande, rilasciando delle dichiarazioni importanti:

- Buonasera Beppe, complimenti innanzitutto per il successo che sta riscontrando il tuo programma Ti Ricordo Una Canzone. I numeri che stai riscontrando ti rendono il "numero uno" del Digitale Terrestre il sabato sera. Qual è il segreto del tuo successo?

• Vi ringrazio innanzitutto dei complimenti... i numeri che fa Ti Ricordo Una Canzone sono da dividere tra l’emittente Mediterranea Tv e NM International Spa, produttori del format, e con la giuria di qualità composta da Cristina D’Avena, Luisa Corna e Nick Luciani. Ma il merito va ai bambini che cantano divertendosi, fornendo delle performance da invidiare persino dagli adulti. Poi vengo io... il mio segreto è solo cuore, divertimento e passione che ho messo in queste 4 settimane.

- Nelle 4 puntate i numeri fanno intimorire qualsiasi canale e competitor del bouquet che compone il Digitale Terrestre. Sei riuscito a battere anche i cugini di Ho Imparato Una Canzone per 2 settimane consecutive, tanto che il programma di Matilde Brandi è traslocato al giovedì sera. Cosa ti senti di dire?

• Non dico nulla, se non che mi dispiace sinceramente e non sapevo neanche di averlo in concorrenza. Ho Imparato Una Canzone resta il programma gemello a Ti Ricordo Una Canzone. Ho sentito Matilde e ci siamo accordati chiarendoci, perché entrambi siamo dei conduttori... lei da molti più anni di me e io sinceramente la seguivo da quando era in Rai. Le ho fatto una promessa, per evitare polemiche ulteriori.

- La settimana scorsa, nel corso della puntata di giovedì 19 Aprile 2018, la Brandi ha fatto un passo deciso invitandoti pubblicamente nel suo programma...

• Ho seguito la puntata e ho accettato il suo invito. Il prossimo 17 maggio sarò suo ospite su Canale Italia. Ma anche lei il 19 maggio sarà da me al Palatour Perla per la Festa di Ti Ricordo Una Canzone. Così potremo chiudere una polemica che non ha ragione di esistere.

- Salierno, si vocifera il tuo ritorno al Festival di Sanremo Baby per la terza volta dopo 2 anni di assenza. Che cosa si sente di dichiarare?

• Ci sarò, ve lo confermo. Non sono abituato a lasciare nulla al caso... è un palco impegnativo e un progetto che conosco. Sarò pronto per l’avventura dopo un mesetto di relax da quest'ultima fatica. Poi ci prepariamo per Sanremo Baby.

- Beppe, come sempre sei disponibile con noi giornalisti. Ii ringraziamo e ti aspettiamo sabato sera al timone di Ti Ricordo Una Canzone. Puoi darci qualche anticipazione?

• Grazie a voi e rilancio l’invito a seguirmi sabato, ma domani sera c’è anche Ho Imparato Una Canzone. Per quanto riguarda le anticipazioni, ci saranno ospiti Edoardo Vianello con Wilma Goich e, pensate un po’, Mario Tessuto! Stiamo lavorando poi per un Super Ospite italiano, anche se non posso fare nomi, per il 19 maggio... potrebbe arrivare per la gioia dei pugliesi e degli italiani.

Un grazie a Beppe Salierno.