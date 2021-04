Doppio appuntamento per gli appassionati di motori nel fine settimana, primo weekend del mese di maggio.

Per prima a scendere in pista la MotoGP, alle 14 di domenica 2 maggio, con il Gran Premio di Spagna che si disputa sul circuito Angel Nieto di Jerez uno dei tracciati più popolari del Campionato. Sarà una gara dal sapore particolare per Marc Marquez, perché avvenne proprio su quella pista la caduta all'origine dell'infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare per quasi un anno. Pista il cui record appartiene allo stesso campione della Honda.

Due ore dopo, alle 16, partirà il Gran Premio del Portogallo, quarta gara della stagione che si disputa a Portimao, sul circuito dell'Algarve, entrato a far parte del calendario di F1 dal 2020, a seguito dei cambiamenti nel calendario causati dall'emergenza legata alla pandemia, dove molto probabilmente si disputerà l'ennesimo duello tra Verstappen e Hamilton, quasi cero leitmotiv di questa stagione.