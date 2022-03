Nella categoria del Miglior film internazionale ai prossimi Oscar parte come il grande favorito il film giapponese Drive My Car dopo aver conquistato numerosi premi assegnati dai critici americani non solo nella categoria internazionale ma anche in quella del Miglior film: dal prestigioso New York Film Critics Circle Award a ben 4 National Society of Film Critics Awards (miglior film, miglior regia, miglior attore, miglior script). Senza dimenticare che questa pellicola ha vinto ben 4 premi chiave (BAFTA, Critics Choice Award, Golden Globe, Hollywood Critics Association Award) avvicinandosi sempre di più al 2° Oscar per il Giappone dopo averlo vinto nel 2009 con Departures di Yōjirō Takita.