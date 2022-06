DAZN, la piattaforma di eventi sportivi in streaming, ha comunicato i prezzi per il nuovo abbonamento agli eventi della stagione 2022-2023, Serie A in primis, che potrà essere sottoscritto a partire dal prossimo 2 agosto.

Due le tipologie previste, suddivise tra piano Standard e piano Plus:

Piano Standard

Con l'abbonamento standard, dal costo di 29,99 euro al mese, sarà possibile registrare fino a due dispositivi all'APP DAZN e guardare i contenuti in contemporanea da entrambi i dispositivi se connessi alla rete internet della stessa abitazione (wi-fi o cavo: fibra, xDSL, FWA). Si potrà comunque sempre utilizzare DAZN in mobilità ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato.

Piano Plus

A 39.99 euro, a partire dal 2 agosto 2022 l'abbonamento a DAZN Plus permetterà di registrare fino a sei dispositivi e guardare i contenuti in contemporanea da due dispositivi tra quelli registrati, anche se non connessi alla rete internet della tua abitazione.

Le nuove tipologie di sottoscrizione, pertanto, danno una risposta al problema della contemporaneità nella visione degli eventi effettuata da più dispositivi che utilizzino lo stesso abbonamento.

Durante la scorsa stagione, alcuni utenti hanno condiviso la propria sottoscrizione con parenti, amici o sconosciuti per abbassarne il costo. A DAZN non era piaciuto. Adesso è corsa ai ripari.