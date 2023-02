Quest'anno la categoria dei Migliori Effetti Speciali agli Oscar potrebbe avere già un vincitore, dato che il campione di incassi Avatar: The Way of Water parte come il grande favorito dopo aver trionfato ai VES Awards, i premi assegnati dal sindacato dei professionisti degli effetti speciali, laddove si è distinto in ben 9 categorie.

In questo scenario il team di James Cameron (composto da Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett) non dovrebbe avere problemi nel vincere l'ambita statuetta nella categoria Best Visual Effects.