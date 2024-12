Se è vero che il buon giorno si vede dal mattino, bè allora è altrettanto vero che per questa Juventus è ancora notte fonda!

La Juventus, sotto la guida di Tiago Motta, sta attraversando un periodo complesso nella stagione 2024/2025. Attualmente, la squadra si trova al sesto posto in Serie A con 27 punti, frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e nessuna sconfitta nelle prime 15 giornate.

Sarà pure per la crisi che sta attraversando la proprietà con il crollo in borsa di Stellantis, la chiusura delle fabbriche e il licenziamento dei suoi operai, fatto sta che dopo il pareggio casalingo contro il Bologna, il nono pareggio nelle quindici partite finora disputate in campionato, quando per la Juventus dei Boniperti e Trapattoni, degli Agnelli e di Platini, dei Chiellini e di Allegri, un pareggio equivaleva ad una sconfitta, non si prospetta un’annata ai massimi livelli.

La squadra non fa più paura agli avversari, che scendono in campo senza nessun timore riverenziale nei confronti della Vecchia Signora del calcio italiano contro la quale, oggi come oggi, sentono di potersela giocare alla pari!

Il pareggio per 2-2 contro il Bologna, dopo essere stati in svantaggio di due reti all’Allianz Stadium, quindi giocando in casa e non certo contro uno squadrone, è stato un durissimo colpo per i tifosi bianconeri.



Tuttavia, è importante mantenere la fiducia. La stagione è ancora lunga e ci sono molte partite da giocare. La Juventus ha già dimostrato il carattere giusto in passato e con il supporto dei tifosi, ma soprattutto della proprietà, può superare anche questo momento difficile.



Troppo presto per gettare via il bambino con l’acqua sporca e poi non sarebbe in stile Juve un licenziamento di Thiago Motta, troppo presto per giudicare il suo lavoro. La società, i giocatori e il tecnico hanno tutte le potenzialità per affrontare le sfide future e migliorare la posizione in classifica, anche se a Torino hanno un palato assai fino e l’imperativo categorico è uno solo: vincere!