Dietro tutto quello che non va nel mondo c’è la crisi morale. Ne è convinto Michele Abbate, studioso di Blufi piccolo paese delle Madonie noto per i tulipani, che propone quale possibile soluzione il libro La Via della Felicità scritto da L. Ron Hubbard. Una sorta di codice morale basato interamente sul buon senso, nato con lo scopo di arrestare il declino della società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo.

Il libro, con oltre 140 milioni di copie distribuite, afferma Michele Abbate, è sempre attuale perché riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista e guida la persona ad un miglior tenore vita.

La Via della Felicità nasce nel 1980 ad opera del filosofo e umanitario L. Ron Hubbard che lo scrisse con la voglia di fare qualcosa, presentando a quel tempo l’opera con queste parole: “Leggendo i giornali ed aggirandosi nella società, risultava piuttosto ovvio il fatto che l'onestà e la verità non fossero più mantenute ai livelli di una volta. La gente, e persino i ragazzini delle scuole, si son fatti l'idea che un alto livello morale sia una cosa del passato.

L' uomo ha in mano oggi un sacco di armi violente. Non ha quei livelli morali che dovrebbero accompagnarle.… Così, mi sono chiesto se potessi fare qualcosa al riguardo. E ho scoperto qualcosa di stupefacente: evidentemente, non c’è mai stato un codice morale basato sul buon senso. [...] mi è venuta un’idea: perché non creare un codice morale non religioso? Uno che vada a genio alla gente. Che diventi popolare e possa essere osservato. Che aumenti il potenziale di sopravvivenza dell’individuo tra i suoi simili. E tale che sia la stessa gente comune a divulgarlo. Così ne ho elaborato uno".

Il libretto è una pubblicazione laica ed ha lo scopo di aiutare a rivitalizzare un'intera cultura. Michele Abbate lo sta sperimentando.

