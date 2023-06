Ecco che cosa hanno detto nel paddock di Spielberg i due ferraristi alla vigilia del Gran Premio d'Austria, durante la conferenza stampa FIA.

Così si è espresso un "sorridente" Carlos Sainz:

"Il Gran Premio del Canada è stata una bella iniezione di fiducia per il team e anche per noi piloti, perché abbiamo potuto avere una vettura costante nelle prestazioni che ci ha permesso di spingere e guadagnare terreno in gara.Sono convinto che a Montreal abbiamo fatto un passo avanti, anche se probabilmente il layout della pista ci ha aiutato: il risultato non è stato nulla di particolare – un quarto e un quinto posto – ma la percezione dal nostro punto di vista è stata nettamente diversa e mi sento di dire che sia stata la nostra miglior gara della stagione. Detto questo, è difficile pensare di poter competere sullo stesso piano della Red Bull per il momento, nonostante gli upgrade che abbiamo portato qui. A tale proposito voglio ringraziare tutti a Maranello perché hanno veramente fatto un grosso sforzo. Comunque la cosa importante è rimanere concentrati su noi stessi e continuare ad estrarre tutto il potenziale dalla vettura. Questo weekend propone il formato Sprint, per cui sarà fondamentale iniziare con il piede giusto fin dall'unica sessione di prove libere nel primo pomeriggio di domani.

Charles Leclerc è arrivato nel paddock di Spielberg direttamente da Maranello, in modo da poter preparare al meglio questo gran premio. Queste le sue dichiarazioni:

"Innanzitutto vogliamo verificare su una pista diversa i progressi visti in Canada, dove abbiamo potuto sfruttare una vettura costante nelle prestazioni in gara. Confermare i passi avanti fatti a Montreal ci permetterebbe di lottare in modo stabile con Aston Martin e Mercedes e sarebbe già un risultato importante, visto che spesso in questa stagione ci siamo dovuti difendere. Avremo alcune parti nuove sulla vettura che proveremo nelle libere di domani e speriamo possano aiutarci ulteriormente.Il weekend Sprint premia un po' di più chi sa preparare bene le gare a casa, e credo che questo sia il caso del nostro team, e in generale mi piace perché ogni giorno c'è qualcosa di importante: domani la qualifica, sabato la giornata Sprint e domenica il Gran Premio. Inoltre, amo molto questo circuito perché mi ricorda per certi aspetti un kartodormo".

Il weekend potrebbe essere condizionato dalla pioggia – venerdì e soprattutto sabato – ma Leclerc non pare troppo preoccupato:

"Sul giro secco abbiamo visto che in condizioni di pioggia battente siamo competitivi, così come sull'asciutto, per cui credo che potremo giocarci le nostre carte. Il passo gara invece resta un'incognita che, come detto, vogliamo verificare anche su questo tipo di pista".





Crediti immagine: Comunicato stampa Scuderia Ferrari