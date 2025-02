Carlos Sainz ha impresso il suo sigillo nel secondo giorno di test della Formula 1 a Sakhir, facendo registrare il miglior tempo sia al mattino che al pomeriggio, completando ben 127 giri con la Williams, la sua nuova monoposto nella stagione 2025.

Mentre la maggior parte dei team ha optato per il cambio pilota tra le due sessioni, Williams e Red Bull hanno mantenuto gli stessi voltanti: Sainz e Liam Lawson (Red Bull) hanno infatti lavorato ininterrottamente, raccogliendo dati cruciali in vista del Gran Premio d'apertura. Sainz, in particolare, non ha perso tempo: già alle 15:00 locali, era in pista, pronto a spingere al limite.

Nonostante un testacoda durante un tentativo veloce, lo spagnolo ha chiuso con il miglior tempo di giornata (1:29.348), migliorando di appena 31 millesimi il precedente benchmark di Lewis Hamilton, stabilito al mattino con la Ferrari. Da notare che il tempo di Sainz è molto vicino al miglior tempo di qualifica fatto segnare da Verstappen nella scorsa stagione.

Hamilton, protagonista della sessione mattutina con la Rossa, ha lasciato spazio a Charles Leclerc nel pomeriggio. Il monegasco, terzo tempo di giornata, ha dovuto affrontare una lieve pioggerella che ha reso insidioso il tracciato, ma ha confermato i progressi della Ferrari dopo una prima giornata già "positiva". Dal canto suo, la Mercedes ha diviso il lavoro tra George Russell (4°) e il debuttante Kimi Antonelli (5°).

La giornata non è stata priva di intoppi. Oltre al testacoda di Sainz, la Red Bull di Lawson ha perso tempo a causa di un problema al sistema idraulico, limitandolo al settimo posto. Alpine e Aston Martin hanno invece portato a termine programmi intensivi, con Jack Doohan (8°) e Lance Stroll (6°) che hanno raccolto informazioni preziose. Da segnalare anche Isack Hadjar, decimo con la RB, autore di 94 giri nel pomeriggio.

La top 10 del pomeriggio vede Sainz in vetta, seguito da Hamilton, Leclerc, Russell e Antonelli. Stroll, Lawson, Doohan, Pierre Gasly (Alpine) e Hadjar completano l'elenco. Fernando Alonso (11°) e Yuki Tsunoda (12°) hanno invece mantenuto i tempi registrati al mattino, mentre Lando Norris, leader della prima giornata, è scivolato al 14° posto con la McLaren.

Venerdì terzo e ultimo giorno della fase di test Inizio a partire dalle ore 10:00 locali.





Crediti immagine: x.com/F1/status/1895168322435428781/photo/1