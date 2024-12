L’amore per la natura è come una «fame del cuore». È difficile da spiegare a chi non l’abbia mai provata ma poi, una volta sentita, rimane per sempre come una riserva di forza e bellezza. Per questo non possiamo pensare alle arti e ai mestieri se non attraverso la ricerca di un amore autentico per la natura. Sembra difficile credere che sia necessario amare un prato verde per creare un arazzo o dipingere un affresco. Può sembrare difficile ma, in realtà, è semplice. Perché basta una foglia, una singola gemma, per farci scoprire l’importanza e la bellezza della vita stessa. Una semplice foglia è come un universo ed esprime la perfezione presente sin dal più piccolo elemento e dall’inizio della vita stessa.

Ruskin diceva: «Preferisco insegnare ai miei allievi il disegno perché imparino ad amare la Natura, piuttosto che insegnare a osservare la Natura perché imparino a disegnare» Il Parco Naturalistico e di Scultura Anna Serena Zambon, che inaugurerà entro giugno 2025 si trova all’interno del comune della splendida cittadina medioevale di Cetona, di antichissima origine etrusca. Gli organizzatori del progetto credono che il parco possa diventare un fiore all’occhiello della Valdichiana immerso com’è nel verde delle sue aree collinari al confine esatto di Umbria, Toscana e Lazio. In una terra caratterizzata dai suoi cipressi secolari, dagli uliveti, dalle numerose vigne e dai boschi del vulcanico monte Cetona.

A pochi chilometri dalla storica e bellissima Città della Pieve, e ancora a meno dalle terme di San Casciano, tornate alla ribalta internazionale per i recenti e straordinari ritrovamenti archeologici. il parco ospiterà una ventina di sculture di artisti che hanno dedicato la loro ricerca alla difesa della natura e alla sostenibilità ambientale. Promuovere l’interazione e la collaborazione tra artisti, e ambientalisti e farne didattica attiva per le scuole di tutto il comprensorio può portare a nuove prospettive e soluzioni locali innovative per affrontare le prossime sfide ambientali.

La combinazione della sensibilità artistica e della conoscenza rivolta alle nuove generazioni può dare vita a progetti e iniziative che favoriscono una maggiore consapevolezza e una migliore tutela dell’ambiente. E può diventare un ottimo gancio per attivare nuove strade che portano ad esempio a un turismo incentrato sulle bellezze artistiche e naturali di questo lembo del nostro paese.



In Fotografia un'opera della scultrice Stefania Sergi