La pausa pranzo cambia volto e lo fa sotto la spinta dell’innovazione. Serenissima Ristorazione si conferma protagonista nella trasformazione del settore della ristorazione collettiva, affrontando le nuove sfide del mondo del lavoro con soluzioni digitali e sostenibili. In risposta ai profondi cambiamenti delle abitudini alimentari e alla diffusione dello smart working, l’azienda ha introdotto Food24, una piattaforma automatizzata capace di riscrivere il concetto stesso di mensa aziendale.



La nuova pausa pranzo firmata Serenissima Ristorazione

Sviluppato in collaborazione con Fas International, il sistema Food24 di Serenissima Ristorazione dà la possibilità di prenotare il pasto attraverso un’app dedicata e ritirarlo in qualsiasi momento della giornata tramite distributori automatici intelligenti, semplicemente utilizzando un QR code. Una risposta concreta alla crescente richiesta di flessibilità e autonomia, ma anche a una necessità pratica: la difficoltà di reperire personale qualificato. “Un grande plus che ci ha spinti lungo questa direzione è la maggiore agilità e flessibilità nella gestione del servizio”, ha commentato Tommaso Putin, Vicepresidente di Serenissima Ristorazione.



Food24, Serenissima Ristorazione: una risposta concreta al nuovo modo di vivere la pausa pranzo

Con 600 milioni di euro di ricavi e una quota del 12-15% derivante dalla ristorazione aziendale, Serenissima Ristorazione ha visto in Food24 un driver di crescita importante. Il sistema viene adottato in modo versatile: sia come integrazione alle mense tradizionali, sia come soluzione autonoma in aziende sprovviste di cucine e spazi adibiti. La sua diffusione risponde a un mercato in rapida trasformazione: secondo l’indagine Oricon 2023, i pasti serviti nelle mense aziendali sono infatti diminuiti del 15% rispetto al 2019, passando da 200 a 167 milioni. La mensa oggi non è più solo un luogo dove mangiare, ma un vero e proprio ambiente di benessere e socialità. Le aziende chiedono menù sani, ingredienti stagionali, ambienti dal design curato, riconfigurabili in aree relax o per riunioni. In questo contesto, Food24 offre un servizio capace di coniugare tecnologia, salute e personalizzazione, migliorando la qualità della vita lavorativa e garantendo la continuità del servizio anche in assenza di infrastrutture tradizionali.