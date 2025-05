Serena Schintu presenta “Destinazione”, un brano ballabile che entra subito in testa e che rappresenta in pieno lo stile pop della cantautrice sarda. Il nuovo singolo, che vede ancora la collaborazione con la casa di produzione D.G.M, è una combinazione fra elettropop e italo disco, una canzone che richiama anche le atmosfere tipiche degli anni 90.

Mi trovo a mio agio in questo pezzo -spiega l’artista- poiché sento una certa affinità con ciò che canto, è una storia d’amore senza troppi giri di parole, come dice il testo: “è nelle discese che abbiamo imparato a volare, dritti nella stessa direzione, immersi dentro un viaggio senza fine”.

L’autore del brano è Gabriele Oggiano, la location del video (regia di Gianni Dettori) è una scelta della cantautrice. La clip infatti ha come protagonista la splendida Sardegna, nella cornice incantevole di Cane Malu, una piscina naturale situata a Bosa, conosciuta per le sue acque cristalline e la scogliera bianca di trachite. Il nome "Cane Malu" deriva dalla forma della scogliera che, vista dall'alto, ricorda una coda di cane. È il luogo ideale per chi cerca un'esperienza naturalistica e un'immersione in un ambiente incontaminato, lontano dalle spiagge più affollate. Il suo paesaggio lunare lo rende ancor più particolare.

“Destinazione” è già disponibile sulle piattaforme digitali e sul canale YouTube della cantautrice.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=oBuhCvOW8QQ

Il primo album di Serena Schintu, "Ghiaccio" esce nel 2017; prosegue nel 2021 con il secondo disco intitolato "Miliardi di stelle", interamente scritto da lei. Tutti i suoi videoclip sono presenti su YouTube. Viaggia fra spettacoli live ed esibizioni nei network nazionali e non solo. Molte radio ed emittenti nazionali hanno trasmesso la sua musica. Ha prodotto diversi singoli usciti di recente, in ordine cronologico: Celeste, è un singolo del 2021; Caraibi e Musica è Rivoluzione escono entrambi nel 2022; Tra Le Migliori Leggende ed Un Altro Spettacolo nel 2023, Il segno dei vincenti e Luna Park nel 2024.

https://www.facebook.com/serenaschintu/

https://www.instagram.com/serena_schintu/

https://www.youtube.com/channel/UCtEbL2LI3U-fO1uq8DyDTkw

https://open.spotify.com/intl-it/artist/1WdeMl3LaO7XJ7kocyig7b