Rinnovato l’impegno attivo di Serenissima Ristorazione per sensibilizzare sulla celiachia. In occasione dell’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, in collaborazione con AIC, sono stati preparati menu gluten free per 35 scuole del Veneto.



Serenissima Ristorazione: “Tutti a tavola, tutti insieme”, l’iniziativa per sensibilizzare sulla celiachia

Da sempre attiva nella sensibilizzazione verso la celiachia, Serenissima Ristorazione ha rinnovato il suo impegno con l’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, evento in cui sono stati preparati pasti senza glutine per tutti nelle mense delle scuole di diversi Comuni italiani. In collaborazione con AIC (Associazione Italiana Celiachia), l’azienda leader nella ristorazione collettiva ha preparato dei menu gluten free per 35 scuole del Veneto, tra quelle dell’infanzia, primarie e medie.

I pasti pensati e preparati da Serenissima Ristorazione sono stati composti da un primo piatto, un secondo con contorno di verdure e una porzione di frutta e sono stati distribuiti lo scorso 14 maggio in 30 scuole della provincia di Treviso, mentre il 16 maggio sono stati coinvolti cinque istituti della provincia di Vicenza.



L’impegno di Serenissima Ristorazione verso la sicurezza e qualità dei pasti per i celiaci

Una collaborazione improntata sulla sensibilizzazione quella di Serenissima Ristorazione con gli Istituti Scolastici in cui gestisce il servizio di mensa. Grazie anche al lavoro delle dietiste, il fine ultimo è quello di responsabilizzare e diffondere consapevolezza nei confronti della celiachia e delle problematiche ad essa legate, creando un momento di connessione tra insegnanti e alunni, riuniti nel piacere del pasto.

Infatti, l’elevata qualità del cibo dell’azienda è garantita dall’attenzione e dalla sicurezza alimentare, tramite l’uso di tecnologie innovative che contraddistinguono lo stabilimento di Boara Pisani, con una linea produttiva dedicata a prodotti senza glutine certificati secondo il DTP 108 di CSQA. “Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità in Veneto sono circa 18.000 le persone affette da celiachia — ha sottolineato Maria Leida Putin, Responsabile Area Tecnica di Serenissima Ristorazione — per questo è essenziale sviluppare iniziative sul territorio per sensibilizzare tutti su una tematica che ha un impatto sulla vita di decine di migliaia di persone”.