Il Napoli batte il Brest e vince la seconda amichevole internazionale a Castel di Sangro, il quarto test complessivo di questa preparazione estiva. Il gol partita è un preziosismo di Raspadori che sul finire di primo tempo stoppa al volo un cross di Mazzocchi e con una girata di sinistro infila un diagonale splendido. Nel secondo tempo si illumina anche la stella di Kvara che con un destro a giro colpisce il palo. Gli azzurri legittimano così il successo e adesso affronteranno il Girona sabato sempre al Patini per l'ultima amichevole estiva in proiezione del debutto ufficiale in Coppa Italia il 10 agosto al Maradona.

NAPOLI: Meret (70' Caprile), Di Lorenzo (89' Mezzoni), Rrahamani (70' Juan Jesus), Buongiorno (70' Natan), Mazzocchi (70' Zerbin) , Anguissa (70' Folorunsho), Lobotka (70' Cajuste), Spinazzola (70' Mario Rui), Politano (70' Ngonge), Kvaratkshelia (80' Cheddira), Raspadori (70' Simeone). All. Conte.

BREST: Bizot, Pereira Lage, Ndiaye, Le Cardinal, Lala, Martin (69' Mbock). Magnetti, Camara, Le Douaron, Ajorque (69' Camblan), Del Castillo. All. Roy.

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Marcatori: 42' Raspadori