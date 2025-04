Al “Dall’Ara” Bologna-Inter termina 1-0. Decisiva la rete di Orsolini al 90’+4’. Tornano appaiate in testa al campionato a quota 71 la squadra di Inzaghi e il Napoli, momentaneamente in Champions gli emiliani.

Partita con in palio punti importanti per gli emiliani che volevano tornare in zona Champions o, in subordine, blindare un posto in Europa League. Per i nerazzurri era fondamentale ripristinare il distacco dei tre punti dall’inseguitore Napoli per la corsa verso lo scudetto

Partono bene gli ospiti che al 3' hanno una prima occasione: punizione dalla trequarti battuta da Calhanoglu che trova Lautaro, il capitano prova a sorprendere Ravaglia sul primo palo, ma il portiere respinge in corner.

Al 5’ la risposta dei padroni di casa. Odgaard recupera palla nella trequarti e offre sulla sinistra per Dominguez che però viene pescato in posizione di fuorigioco

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Al “Dall’Ara” sono in palio punti fondamentali per la Champions e per lo scudetto.

La squadra di Vincenzo Italiano, scesa in sesta posizione, vuole risalire al classifica davanti al proprio pubblico.

I nerazzurri devono assolutamente conquistare il bottino pieno per tenere a distanza il Napoli, altro pretendente dello scudetto 2024/2025.

Dal 10’ di gioco gli emiliani provano a spingere. Al18' doppio tentativo dei padroni di casa: prima Holm crossa per Dallinga, ma il numero 24 non riesce a colpire, la sfera arriva sul mancino di Mirando che fa esplodere il tiro che però finisce altissimo

Ancora un pericolo per la porta nerazzurra al 27’. Ndoye in percussione salta Acerbi e dalla linea di fondo, il numero 11 mette al centro per Dallinga che da pochi passi calcia a botta sicura, ma Pavard miracolosamente salva di piede e mette in corner.

Nel finale della prima metà gara gli emiliani tornano a spingere e i nerazzurri rischiano qualcosa ma l’arbitro manda le squadre all’intervallo sullo 0-0.

Azione corale dell'Inter al 31’: scambio Lautaro e Barella e l'ex Cagliari al limite dell'area crossa al centro ma viene respinto da Holm in corner

Ad inizio ripresa si scaldano gli animi a bordo campo e l’arbitro Colombo espelle Italiano e in vice di Inzaghi.

Molti errori e falli nel secondo tempo caratterizzano la partita. Sostanziale equilibrio in campo fino agli ultimi 10’ quando l’Inter sembra trovare i varchi giusti per affondare.

All’83’ rimessa laterale dei nerazzurri e doppia occasione di andare in vantaggio: Lautaro di testa colpisce il palo e poi di Miranda salva sul tap-in di Taremi. L’arbitro però rileva un fallo di Lautaro sul portiere del Bologna

Il Bologna prova il forcing nel finale, 4’ di recupero: la rete di Orsolini a pochi secondi dal termine sigla la vittoria dei padroni di casa.